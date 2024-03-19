Davi figura entre os cinco mais buscados do 'BBB 24', revela Google Trends

Davi está entre os cinco mais buscados do 'BBB 24' Crédito: Fábio Rocha/Globo

Davi ocupa a quinta posição no ranking geral de buscas relacionadas ao BBB 24, conforme revela um estudo recente do Google Trends. Apesar de ser o mais procurado no Google entre os competidores ainda presentes no reality, ele fica atrás de Wanessa Camargo, participante que já foi desclassificada e atualmente lidera as pesquisas. O ranking mostra ainda Yasmin Brunet, Rodriguinho e Vanessa Lopes com mais popularidade que Davi.

A pesquisa também destaca a relevância de outros participantes como Fernanda e MC Bin Laden, que ocupam, respectivamente, a sétima e sexta posições entre os mais buscados.

Além disso, a análise revelou que os Estados do Amazonas e da Bahia são os que apresentaram o maior volume de pesquisas sobre o programa este ano, com Isabelle e Davi sendo os representantes dessas regiões, respectivamente. O Pará, de onde são Alane e o eliminado Marcus Vinicius, aparece em terceiro lugar em termos de interesse pelo BBB 24, seguido pelo Amapá e Rio de Janeiro.