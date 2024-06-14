Ex-BBB Davi fala do encontro com a ex e sobre vida amorosa

O ex-BBB Davi Brito, 21, campeão do BBB 24, falou do encontro com a ex, Mani Reggo, e sobre a vida amorosa. O baiano afirmou levar "numa boa".
Em entrevista ao jornal Extra, o vencedor do reality show encontrou com ela no São João da Thay. O evento é promovido pela influenciadora Thaynara OG, em São Luís, no Maranhão.
"Foi tranquilo, a amizade continua. Eu torço muito pela vitória dela, quero que Mani concretize todos os projetos que estão surgindo... E vida que segue. Não aconteceu nada demais por lá", disse Davi Brito.
Ele afirmou que entende as pessoas quererem rever os dois, mas o relacionamento chegou ao fim. "Eu entendo as pessoas almejando esse reencontro. Mas acabou, é cada um para o seu canto", disse ele.
Davi também falou sobre a sua vida amorosa. Desde que ficou solteiro, ele viu seu nome envolvido com Bárbara Contreras, após um jantar, e, no São João da Thay, esteve ligado a um suposto affair com a ex-BBB e campeã da A Fazenda Jaqueline Grohalski. "As pessoas criam histórias. No caso da Jaqueline, ela venceu um reality show (A fazenda 15), eu venci outro", afirmou ele.
"Estávamos conversando sobre nossas experiências. E interpretaram de forma errada. Somos amigos. Eu levo esses boatos numa boa. Tenho a cabeça no lugar", disse Davi.