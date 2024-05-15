Rodriguinho se compara a Davi e elogia campeão do 'BBB 24'

Rodriguinho falou sobre Davi, campeão do BBB 24 Crédito: Reprodução/Multishow

Rodriguinho, de 46 anos, lança nesta quarta-feira (15) um livro sobre sua vivência no BBB 24, da TV Globo, e comentou a rixa que teve com Davi no programa.

O cantor analisou o título do documentário sobre o campeão do reality show, "Um cara comum da Bahia". "Vi que a divulgação do documentário estava sendo com uma frase que eu disse, embora a frase tenha sido mal-interpretada, não foi da forma que as pessoas entenderam. Para mim foi muito tranquilo, vejo como uma oportunidade de trazer a visão real sobre o que foi dito", declarou, em entrevista ao Gshow.

"A ideia nunca foi diminuir ou atacar o Davi. A frase foi dita logo no início do programa, quando ninguém conhecia ninguém. Não era para achar que alguém já seria maior que o outro na casa, todos estávamos iguais. Então foi mais numa de: 'Cara, por que vocês estão com tanto medo? Ele é um menino comum, da Bahia e tal'. Não tinha por que falar 'mal' do Davi, não sabia nada a seu respeito, da trajetória. Pensando agora sobre a frase, depois de ter compreendido e aprendido sobre o lugar que queriam levar pra reflexão social, me sinto honrado em ter essa frase como título do doc".

Ele comparou a si mesmo com Davi e elogiou o baiano. "Fui um menino comum e ainda sigo sendo. Somos homens pretos, periféricos e que vencem na vida sem passar por cima de ninguém, jogando limpo pela nossa fé, amor à família, pelo sonho de mudar de vida e pela nossa coragem de ver de mundo além do que nos apresentam. Eu me orgulho de ter participado dessa edição, que tinham vários meninos e meninas comuns e que inspiraram vidas através de suas vidas desde antes do BBB. Todos vitoriosos. Davi fez por merecer cada conquista desse prêmio, um dos maiores jogadores que o BBB viu".

Rodriguinho contou que pediu perdão a Davi. "Eu me desculpei com ele, falei que havia pedido desculpas à família dele, que a mãe dele tinha me ligado e os convidei para os meus shows e o que mais precisassem. É um menino bom".