Davi revela em podcast o que vai fazer com prêmio do BBB 24

Davi, campeão do BBB 24, em entrevista ao podcast Podpah revelou que vai fazer com o prémio milionário. O baiano faturou R$ 3,33 milhões no programa e contou o que vai fazer com o prêmio. "Tenho vontade de ter aqueles carrinhos bons, aqueles Porsches, para dar aquele rolé"

Davi Brito no BBB 24: motorista de aplicativo confirmou favoritismo e venceu reality show Crédito: Reprodução/Instagram/@daviooficialll

"Quero ir em Paris, jogar aquele velho pôquer. Botar aquele smoking. Levar uma 'nega' para comer lá em cima na Torre Eiffel, jantar romântico"

Ele também revelou que quer um comprar um jet ski. "Tenho vontade de conhecer muitos países. É um momento de viver. Ir para Maldivas. Vou comprar meu jet ski, porque eu gosto de pescar".

Davi afirmou querer levar uma vida de ostentação. "As pessoas veem um negão desse aqui chegando no topo: 'porque é preto, tem que vender água'. Não existe isso não, parceiro".