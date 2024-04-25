Davi e Mani teriam terminado por questões de publicidade, afirma jornalista

Davi e Mani Reggo Crédito: Globo / Instagram

O motivo do término do relacionamento entre o campeão do bbb24 Davi Brito com Mani Reggo teria acontecido por conta de um contrato de publicidade feito sem o consetimento do baiano. A informação é do jornalista Glauco Lopes, do Terra, e foi confirmada na quarta-feira (24).

Uma fonte de Salvador afirmou ao jornalista que Mani fechou o contrato com a agência de publicidade, que começaria a agenciar o casal assim que Davi saísse da casa mais vigiada do país. Mas, o ex-brother não tinha conhecimento deste acordo.

As cláusulas do contrato exigiam publicações com a hashtag do casal e registros dos dois. Mas, pela nova regra da Globo, Davi e outros brothers possuem contratos de exclusividade com a emissora.

Glauco Lopes também afirmou que o primeiro atrito do casal aconteceu durante a final do bbb24, na última terça-feira (16). A emissora impôs que Mani reencontrasse Davi sozinha, assim que percebeu o interesse da agência.

"Quando a Globo teve essa informação, falou para a Mani: 'Você vem sozinha, você não pode vir com ninguém da sua equipe'. Porque eles já sabiam que o pessoal iria gravar vídeos, ia usar a imagem do Davi nas redes sociais para impulsionar tudo., e Davi possui um contrato de exclusividade com a Globo", contou Glauco.

Davi também teria se sentido usado, de acordo com o jornalista do Terra. O casal tentou conversar mas não houve acerto. A equipe de Mani Reggo não quis se manifestar sobre o término.

Davi confirma fim de relacionamento no programa Altas Horas

Na gravação do programa Altas Horas, que vai ao ar neste sábado (27), o brother disse que tentou manter o relacionamento assim que saiu da casa, mas não foi possível.

"Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitassem um pouco, porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque", revelou o campeão."Até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo, não soube respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo".

O campeão desabafou e pediu para continuar com Mani Reggo, porém não houve acordo. Parte da entrevista do Altas Horas foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.

"Eu conversei com ela, expliquei o que estava acontecendo na minha vida e falei: 'Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador para conversar, continuar nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida'. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura", lamentou Davi.