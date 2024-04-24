Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Em trecho vazado do Altas Horas, Davi diz que 'precisava de um momento para raciocinar'
Em trecho vazado do Altas Horas, Davi diz que 'precisava de um momento para raciocinar'

Campeão do BBB 24 diz que ninguém respeitou seu momento, nem mesmo a própria família
Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 08:19

Ex-BBB Davi
Em entrevista ao Altas Horas que vai ao ar no próximo sábado (27), Davi Brito, campeão do BBB 24, condenou o interesse público sobre seu relacionamento.
Em crise com a companheira, Mani Rego, o vencedor do reality disse que "precisava de um momento para raciocinar" e que não foi respeitado.
Davi tem enfrentado uma crise de imagem desde o fim do BBB. Horas após deixar a casa, ele assustou Ana Maria Braga ao se referir a Mani como namorada e dizer que eles estavam em "fase de conhecimento". Durante os três meses de confinamento, Davi dizia que era casado.
A própria Mani afirmou em suas redes sociais, no último sábado (20), ter sido surpreendida com a mudança sem aviso no status de seu relacionamento.
"Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitassem um pouco, porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não respeitaram muito, sabe?", falou Davi no programa de Serginho Groisman, que foi gravado nesta terça-feira (23).
Um vídeo do momento foi vazado no X (Twitter).

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados