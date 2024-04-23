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Após traição

Gracyanne Barbosa lamenta choro de Belo em show e nega se sentir culpada por término

"Me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando pela correria do dia a dia", escreveu Gracyanne na postagem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 14:58

Gracyanne Barbosa lamenta choro de Belo em show
Gracyanne Barbosa lamenta choro de Belo em show Crédito: Reprodução/Instagram
A modelo Gracyanne Barbosa voltou a comentar o fim do casamento com Belo após 16 anos. Em uma postagem feita nas redes sociais nesta segunda-feira, 22, ela respondeu a seguidores que perguntaram detalhes sobre o término. A influenciadora ainda prometeu fazer um pronunciamento sobre o assunto.
Uma das seguidoras de Gracyanne mencionou o choro de Belo durante o show de abertura da turnê de 30 anos do Soweto no Allianz Parque na última sexta, 19. Na ocasião, o artista se emocionou ao cantar a música Reinventar. "Fiquei com dó dele chorando", comentou a usuária do Instagram. "Eu também", respondeu a influenciadora, completando com um emoji de tristeza.
A modelo também negou que se sinta "culpada" pelo término. O personal trainer de Gracyanne, Gilson de Oliveira, foi apontado como o pivô da separação. "Me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando pela correria do dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo para conversar", detalhou ela.
A modelo completou afirmando que "casamento não é só amor". "Você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias. Você tem que abrir mão um pouco do que você quer para o que vocês querem", escreveu.
Respondendo a outro comentário, Gracyanne também disse que irá dar mais detalhes sobre o fim do casamento. "Infelizmente, tornaram um circo muita inverdade. Eu nunca corri de nada, não será agora", afirmou.
O término foi confirmado pela assessoria da modelo na última quinta-feira, 18. Em entrevista ao Gshow após o show do Soweto no sábado, Belo comentou o assunto pela primeira vez. "Apesar de qualquer adversidade, de qualquer coisa que eu esteja passando, acho que o amor sempre vence", disse.

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