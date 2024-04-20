Gracyanne Barbosa justifica a separação com Belo e garante: 'Se existe amor, pode existir recomeço'

Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução @Gracyannebarbosa

Gracyanne Barbosa usou suas redes sociais na sexta-feira, 19, para se pronunciar sobre o término de seu casamento com o cantor Belo. A notícia foi confirmada pela assessoria da atleta ao Estadão na quinta-feira, 19.

"São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas... Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!", escreveu.

Ela finalizou o texto agradecendo pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem o espaço do ex-casal. "O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo, para colocar a vida, o coração e os pensamentos em dia".

O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após 16 anos. O cantor não se pronunciou sobre o assunto.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois optaram pela separação cerca de oito meses atrás, mas ainda moram juntos. Belo irá se mudar para uma nova residência, enquanto a ex-mulher permanecerá na casa.

Os dois não compartilham fotos juntos desde dezembro do ano passado, o que levantou rumores dos internautas. Até o momento, eles não se pronunciaram sobre o caso nas redes sociais.