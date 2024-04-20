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Gracyanne Barbosa justifica a separação com Belo e garante: 'Se existe amor, pode existir recomeço'

Ao ‘Estadão’, a equipe da atleta alegou que, apesar do término, o amor entre os dois não acabou; o cantor não se pronunciou sobre o assunto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 08:30

Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução @Gracyannebarbosa
Gracyanne Barbosa usou suas redes sociais na sexta-feira, 19, para se pronunciar sobre o término de seu casamento com o cantor Belo. A notícia foi confirmada pela assessoria da atleta ao Estadão na quinta-feira, 19.
"São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas... Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!", escreveu.
Ela finalizou o texto agradecendo pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem o espaço do ex-casal. "O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo, para colocar a vida, o coração e os pensamentos em dia".
O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após 16 anos. O cantor não se pronunciou sobre o assunto.
De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois optaram pela separação cerca de oito meses atrás, mas ainda moram juntos. Belo irá se mudar para uma nova residência, enquanto a ex-mulher permanecerá na casa.
Os dois não compartilham fotos juntos desde dezembro do ano passado, o que levantou rumores dos internautas. Até o momento, eles não se pronunciaram sobre o caso nas redes sociais.
Ao Estadão, a equipe de Gracyanne alegou que, apesar da separação, o amor entre os dois não acabou.

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