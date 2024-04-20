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Belo chora durante show e fala sobre a separação: 'O amor sempre vence'

Cantor se emociona ao cantar ‘Reinventar’ e ao falar sobre fim do casamento com Gracyanne Barbosa em show do Soweto, em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 11:35

Belo se emociona em apresentação do Soweto
Belo se emociona em apresentação do Soweto Crédito: Reprodução/Multishow
O cantor Belo falou pela primeira vez publicamente sobre sua separação com a modelo Gracyanne Barbosa, em entrevista ao Gshow após o show de abertura da turnê de 30 anos do Soweto, que aconteceu nesta sexta-feira, 19, no Allianz Parque, em São Paulo. "Apesar de qualquer adversidade, de qualquer coisa que eu esteja passando, acho que o amor sempre vence", disse o artista.
Durante a apresentação, Belo chorou ao cantar a música Reinventar, no trecho: "Recomeçar sem me esconder, atrás de um ditador existe um grande amor, eu sempre fui apaixonado por você". E os fãs continuaram a canção durante o momento de emoção do cantor.
Belo afirmou estar passando por um momento complicado, mas que estava ali pelo amor à arte. "Não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança", ele disse.
O grupo Soweto, ícone do pagode dos anos 1990, fez o show de estreia da turnê de comemoração pelos 30 anos do grupo, reunindo aproximadamente 45 mil pessoas no Allianz Parque, para celebrar canções de diferentes épocas da banda.

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