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Linn da Quebrada anuncia pausa na carreira para tratar depressão

A funkeira interrompeu compromissos profissionais por tempo indeterminado para tratar uma depressão.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 17:31

Linn da Quebrada foi eliminada do
A cantora e ex-BBB 22 afirmou ainda que trata da doença há algum tempo Crédito: João Cotta/Rede Globo
A funkeira Lina, conhecida como Linn da Quebrada, interrompeu compromissos profissionais por tempo indeterminado para tratar uma depressão. A cantora postou um comunicado em seu perfil oficial de Instagram e pediu compreensão.
"Para estar diante das câmeras e dos palcos de forma plena, é preciso estar com a saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar."
A cantora e ex-BBB 22 afirmou ainda que trata da doença há algum tempo e que é preciso entender a dimensão do problema.
"Aproveitamos para agradecer todo o carinho e a admiração de fãs", diz a nota. A recomendação é para que fãs que estão com ingressos comprados peçam reembolso para as casas de shows.

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