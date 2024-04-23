Linn da Quebrada anuncia pausa na carreira para tratar depressão

A cantora e ex-BBB 22 afirmou ainda que trata da doença há algum tempo Crédito: João Cotta/Rede Globo

A funkeira Lina, conhecida como Linn da Quebrada, interrompeu compromissos profissionais por tempo indeterminado para tratar uma depressão. A cantora postou um comunicado em seu perfil oficial de Instagram e pediu compreensão.

"Para estar diante das câmeras e dos palcos de forma plena, é preciso estar com a saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar."

A cantora e ex-BBB 22 afirmou ainda que trata da doença há algum tempo e que é preciso entender a dimensão do problema.