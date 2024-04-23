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Turnê

“Não vejo a hora”, diz Ivete Sangalo sobre show no ES em setembro

Cantora baiana se apresenta no dia 28 de setembro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Ingressos chegam a R$ 3 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 13:47

Show da cantora Ivete Sangalo, no palco Mundo, durante o quarto dia do segundo final de semana do festival Rock in Rio, no Parque Olímpido, na zona oeste do Rio de Janeiro, em 2022
Ivete Sangalo se apresentará no ES com a turnê A Festa Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Parece que ‘mainha’ está empolgada para desembarcar em terras capixabas. Ivete Sangalo usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (22), para falar sobre sua mega turnê ‘A Festa’, que trará para o ES, no dia 28 de setembro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Após uma seguidora de Veveta dizer que já está com o ingresso em mãos para o show no Estado, ela respondeu: “Vitória - ES. Eita que não vejo a hora”, disse a cantora. Outros internautas também se manifestaram com o comentário de Ivete. “Já tô te esperando por aqui viu”, escreveu outro.
Os ingressos da mega turnê começaram a ser vendidos em fevereiro deste ano através do site oficial da turnê. O valor vai de R$ 50 a R$ 3 mil. A apresentação especial celebra os 30 anos de carreira de Ivete Sangalo. No final de 2023, o Esquenta Ivete 3.0, deu início às comemorações com um show grandioso no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Pridia

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