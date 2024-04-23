“Não vejo a hora”, diz Ivete Sangalo sobre show no ES em setembro

Parece que ‘mainha’ está empolgada para desembarcar em terras capixabas. Ivete Sangalo usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (22), para falar sobre sua mega turnê ‘A Festa’, que trará para o ES, no dia 28 de setembro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Após uma seguidora de Veveta dizer que já está com o ingresso em mãos para o show no Estado, ela respondeu: “Vitória - ES. Eita que não vejo a hora”, disse a cantora. Outros internautas também se manifestaram com o comentário de Ivete. “Já tô te esperando por aqui viu”, escreveu outro.