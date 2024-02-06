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Rainha do Axé

Veja valores e onde comprar ingressos para o show de Ivete Sangalo no ES

Bilhetes podem ser comprados pela internet a partir desta terça (6). O mais barato, meia Pipoca Vip, sai por R$ 150
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 12:13

A cantora Ivete Sangalo realiza coletiva de imprensa e pocket show para apresentar seu novo EP Chega Mais, em janeiro de 2023
Ivete Sangalo traz sua turnê "A Festa" para o Espírito Santo em setembro Crédito: Zimel Press/Folhapress
Conforme publicado em primeira mão pela colunista de HZ, Renata Rasseli, Ivete Sangalo traz para o Espírito Santo o show de comemoração dos 30 anos de carreira, a já muito esperada turnê "A Festa".
Os ingressos para a apresentação no Estado, que rola em 28 de setembro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, começam a ser vendidos nesta terça (6). Com parcelamento em até dez vezes, as entradas podem ser adquiridas no site da Eventim. Vale ressaltar que os lotes ofertados nesta pré-venda apresentam um número limitado, bem como áreas demarcadas em setores especiais e vantagens exclusivas. Veja detalhes no serviço abaixo. 
No final de 2023, o Esquenta Ivete 3.0, deu início às comemorações com um show no Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro) que fez jus à grandiosidade de Veveta: contou com a maior estrutura já construída para um artista brasileiro, corpo de balé de 30 dançarinos, entradas e efeitos especiais, além de um setlist que revisitou todos os sucessos que a cantora consolidou em sua trajetória - desde os mais antigos - como "Abalou", "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", "Arerê" - até os mais recentes, como "Cria da Ivete", "Rua da Saudade", "Gigante" e o sucesso "Macetando". Para os clientes que optarem pela entrada social, R$ 5 de cada ingresso será destinado ao Instituto Ivete Sangalo, associação sem fins lucrativos dedicada a causas sociais.
Abaixo, veja detalhes do como será o posicionamento dos espaços no show.
Veja como será a estrutura do show de Ivete Sangalo no Espírito Santo
Veja como será a estrutura do show de Ivete Sangalo no Espírito Santo Crédito: Divulgação/ A Festa

CONFIRA OS VALORES DOS SETORES DE "A FESTA"

  • CLUBE DA VEVETA - A FESTA
  • Valores:
  • Meia Estudante R$ 2.655
  • Meia PicPay R$ 2.655 
  • Meia social R$ 2.724
  • Inteira R$ 3.000
  • O pacote inclui: 
    • Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta - A Festa
    • After pocket show no VIP Lounge Experience com Ivete cantando músicas exclusivas em formato acústico
    • Acesso exclusivo a passagem de som
  • Backstage tour
  • Banheiro exclusivo
  • Bar exclusivo
  • Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque 
  • Pôster comemorativo da turnê (edição limitada e exclusiva) Laminado Ivete Sangalo VIP Lounge Experience 
  • Oportunidade de foto em frente ao cenário VIP do tapete vermelho para comemorar sua noite.
  • Receptivo (ponto de encontro) e traslado exclusivo até o local do show (ida e volta) 
  • Entrada antecipada no local do show 
  • Receptivo VIP no local 
  • Customização de camisetas (disponibilidade limitada)
  • Mainha VIP Lounge Experience: ponto para carregar celular
  • OBS: o After pocket show do VIP Lounge Experience é uma experiência de 10 minutos que não pode ser filmada, sendo um momento exclusivo entre os fãs e a cantora
  • Open bar: refrigerante, água e cerveja
      
  • CLUBE DA VEVETA - ABALOU
  • Valores:
  • Meia Estudante R$ 1.155
  • Meia PicPay R$ 1.155
  • Meia social R$ 1.224
  • Inteira R$ 1.500
  • O pacote inclui: 
  • Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta - Abalou
  • Open bar
  • Banheiro exclusivo
  • Bar exclusivo
  • Acesso exclusivo a passagem de som 
  • Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque
  • Poster comemorativo da tour (edição limitada)
  • Entrada antecipada no local do show
  • Customização de camisetas (disponibilidade limitada)
  • Laminado Ivete Sangalo VIP
  • Open bar: refrigerante, água e cerveja

  • CLUBE DA VEVETA - SORTE GRANDE
  • Valores:
  • Meia Estudante R$ 855
  • Meia PicPay R$ 855
  • Meia social R$ 924
  • Inteira R$ 1.200
  • O pacote inclui: 
  • Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta - Sorte Grande
  • Open bar
  • Banheiro exclusivo
  • Bar exclusivo;
  • Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque
  • Pôster comemorativo da tour (edição limitada)
  • Laminado Ivete Sangalo VIP
  • Open bar: refrigerante, água e cerveja

  • PACOTE VIP - TEMPO DE ALEGRIA
  • Valores:
  • Meia Estudante R$ 645
  • Meia PicPay R$ 645
  • Meia social R$ 714
  • Inteira R$ 990
  • O pacote inclui:
  • Um ingresso premium reservado para a Pit PicPay A
  • Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque
  • Pòster comemorativo da tour (edição limitada)
  • Entrada antecipada 10 minutos no local do show

  • PACOTE VIP - ARERÊ
  • Valores:
  • Meia Estudante R$ 645
  • Meia PicPay R$ 645
  • Meia social R$ 714
  • Inteira R$ 990
  • O pacote inclui:
  • Um ingresso premium reservado para a Pit PicPay B
  • Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque
  • Pôster comemorativo da tour (edição limitada)
  • Entrada antecipada 10 minutos no local do show
Os valores dos ingressos dos setores mais simples são:
  • PITY PICPAY A E B
  • Meia (R$ 340), Social (R$ 410) e Inteira (R$ 690)
  • PIPOCA VIP
  • Meia (R$ 150), Social (R$ 180) e Inteira (R$ 300)

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