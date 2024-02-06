Veja valores e onde comprar ingressos para o show de Ivete Sangalo no ES

Os ingressos para a apresentação no Estado, que rola em 28 de setembro , no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, começam a ser vendidos nesta terça (6). Com parcelamento em até dez vezes, as entradas podem ser adquiridas no site da Eventim. Vale ressaltar que os lotes ofertados nesta pré-venda apresentam um número limitado, bem como áreas demarcadas em setores especiais e vantagens exclusivas. Veja detalhes no serviço abaixo.

No final de 2023, o Esquenta Ivete 3.0, deu início às comemorações com um show no Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro) que fez jus à grandiosidade de Veveta: contou com a maior estrutura já construída para um artista brasileiro, corpo de balé de 30 dançarinos, entradas e efeitos especiais, além de um setlist que revisitou todos os sucessos que a cantora consolidou em sua trajetória - desde os mais antigos - como "Abalou", "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", "Arerê" - até os mais recentes, como "Cria da Ivete", "Rua da Saudade", "Gigante" e o sucesso "Macetando". Para os clientes que optarem pela entrada social, R$ 5 de cada ingresso será destinado ao Instituto Ivete Sangalo, associação sem fins lucrativos dedicada a causas sociais.