Veja valores e onde comprar ingressos para o show de Ivete Sangalo no ES

Conforme publicado em primeira mão pela colunista de HZ, Renata Rasseli, Ivete Sangalo traz para o Espírito Santo o show de comemoração dos 30 anos de carreira, a já muito esperada turnê "A Festa".
Os ingressos para a apresentação no Estado, que rola em 28 de setembro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, começam a ser vendidos nesta terça (6). Com parcelamento em até dez vezes, as entradas podem ser adquiridas no site da Eventim. Vale ressaltar que os lotes ofertados nesta pré-venda apresentam um número limitado, bem como áreas demarcadas em setores especiais e vantagens exclusivas. Veja detalhes no serviço abaixo.
No final de 2023, o Esquenta Ivete 3.0, deu início às comemorações com um show no Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro) que fez jus à grandiosidade de Veveta: contou com a maior estrutura já construída para um artista brasileiro, corpo de balé de 30 dançarinos, entradas e efeitos especiais, além de um setlist que revisitou todos os sucessos que a cantora consolidou em sua trajetória - desde os mais antigos - como "Abalou", "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", "Arerê" - até os mais recentes, como "Cria da Ivete", "Rua da Saudade", "Gigante" e o sucesso "Macetando". Para os clientes que optarem pela entrada social, R$ 5 de cada ingresso será destinado ao Instituto Ivete Sangalo, associação sem fins lucrativos dedicada a causas sociais.
Abaixo, veja detalhes do como será o posicionamento dos espaços no show.
CONFIRA OS VALORES DOS SETORES DE "A FESTA"
- CLUBE DA VEVETA - A FESTA
- Valores:
- Meia Estudante R$ 2.655
- Meia PicPay R$ 2.655
- Meia social R$ 2.724
- Inteira R$ 3.000
- O pacote inclui:
- Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta - A Festa
- After pocket show no VIP Lounge Experience com Ivete cantando músicas exclusivas em formato acústico
- Acesso exclusivo a passagem de som
- Backstage tour
- Banheiro exclusivo
- Bar exclusivo
- Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque
- Pôster comemorativo da turnê (edição limitada e exclusiva) Laminado Ivete Sangalo VIP Lounge Experience
- Oportunidade de foto em frente ao cenário VIP do tapete vermelho para comemorar sua noite.
- Receptivo (ponto de encontro) e traslado exclusivo até o local do show (ida e volta)
- Entrada antecipada no local do show
- Receptivo VIP no local
- Customização de camisetas (disponibilidade limitada)
- Mainha VIP Lounge Experience: ponto para carregar celular
- OBS: o After pocket show do VIP Lounge Experience é uma experiência de 10 minutos que não pode ser filmada, sendo um momento exclusivo entre os fãs e a cantora
- Open bar: refrigerante, água e cerveja
- CLUBE DA VEVETA - ABALOU
- Valores:
- Meia Estudante R$ 1.155
- Meia PicPay R$ 1.155
- Meia social R$ 1.224
- Inteira R$ 1.500
- O pacote inclui:
- Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta - Abalou
- Open bar
- Banheiro exclusivo
- Bar exclusivo
- Acesso exclusivo a passagem de som
- Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque
- Poster comemorativo da tour (edição limitada)
- Entrada antecipada no local do show
- Customização de camisetas (disponibilidade limitada)
- Laminado Ivete Sangalo VIP
- Open bar: refrigerante, água e cerveja
- CLUBE DA VEVETA - SORTE GRANDE
- Valores:
- Meia Estudante R$ 855
- Meia PicPay R$ 855
- Meia social R$ 924
- Inteira R$ 1.200
- O pacote inclui:
- Um ingresso premium reservado no Clube da Veveta - Sorte Grande
- Open bar
- Banheiro exclusivo
- Bar exclusivo;
- Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque
- Pôster comemorativo da tour (edição limitada)
- Laminado Ivete Sangalo VIP
- Open bar: refrigerante, água e cerveja
- PACOTE VIP - TEMPO DE ALEGRIA
- Valores:
- Meia Estudante R$ 645
- Meia PicPay R$ 645
- Meia social R$ 714
- Inteira R$ 990
- O pacote inclui:
- Um ingresso premium reservado para a Pit PicPay A
- Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque
- Pòster comemorativo da tour (edição limitada)
- Entrada antecipada 10 minutos no local do show
- PACOTE VIP - ARERÊ
- Valores:
- Meia Estudante R$ 645
- Meia PicPay R$ 645
- Meia social R$ 714
- Inteira R$ 990
- O pacote inclui:
- Um ingresso premium reservado para a Pit PicPay B
- Kit exclusivo VIP com camiseta, boné, sacola, copo e leque
- Pôster comemorativo da tour (edição limitada)
- Entrada antecipada 10 minutos no local do show
Os valores dos ingressos dos setores mais simples são:
- PITY PICPAY A E B
- Meia (R$ 340), Social (R$ 410) e Inteira (R$ 690)
- PIPOCA VIP
- Meia (R$ 150), Social (R$ 180) e Inteira (R$ 300)