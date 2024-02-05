Ivete Sangalo confirma turnê "A Festa" para setembro no ES
Publicado em
05 fev 2024 às 11:18
Ivete SangaloCrédito: Pridia
De primeira: será no dia 28 de setembro, no Kleber Andrade, a apresentação da turnê "A Festa", que celebra os 30 anos de carreira da rainha do axé Ivete Sangalo. A cantora reuniu 60 mil "zamuris" para comemorar três décadas de carreira em show apoteótico no Maracanã e agora viajará com a turnê "A Festa" para 30 cidades do Brasil. A venda dos ingressos começa ainda nesta segunda-feira (05), pelo Eventim.