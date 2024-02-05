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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Ivete Sangalo confirma turnê "A Festa" para setembro no ES

Publicado em
05 fev 2024 às 11:18
Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Pridia
De primeira: será no dia 28 de setembro, no Kleber Andrade, a apresentação da turnê "A Festa", que celebra os 30 anos de carreira da rainha do axé Ivete Sangalo.  A cantora reuniu 60 mil "zamuris" para comemorar três décadas de carreira em show apoteótico no Maracanã e agora viajará com a  turnê "A Festa" para 30 cidades do Brasil. A venda dos ingressos começa ainda nesta segunda-feira (05), pelo Eventim. 
Ivete Sangalo apresenta a turnê
Show de Ivete Sangalo no ES Crédito: Divulgação

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