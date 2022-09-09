Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Após 3 anos, Ivete Sangalo confirma show para verão 2023 em Guarapari

09 set 2022 às 11:17
Ivete Sangalo
Ivete Sangalo apresenta novos e antigos sucessos Crédito: Divulgação
Ivete Sangalo vai matar saudades do público capixaba. Depois de 3 anos sem se apresentar no ES, a  cantora confirmou seu show para 8 de janeiro, no P12 Guarapari. A rainha promete apresentar antigos e novos sucessos de sua carreira, como "Festa", "Sorte Grande" e "Acelera Aê”".  Vai ser a primeira apresentação da cantora no P12 e terá  participação de um convidado especial, que RR promete contar em breve.  A musa passou por aqui a última vez em 28 de dezembro de 2019. 

IVETE NO ROCK IN RIO

Neste domingo (11), Ivete Sangalo, que  já se tornou dona do título (não oficial) de embaixadora do Rock in Rio, sobe ao palco do festival da  Cidade do Rock.  Nesta edição, a cantora dividirá o palco Mundo com Dua Lipa, Megan Thee Stallion e Rita Ora. Os produtores capixabas da cantora Mayka Schneider e Cícero Ribeiro, acompanhados do filho Davi, estarão na plateia da "patroa" no RIR. 
Mayka Schneider, Ivete Sangalo, Davi e Cícero Ribeiro
Mayka Schneider, Ivete Sangalo, Davi e Cícero Ribeiro: em show no ES em 2016 Crédito: Mônica Zorzanelli

