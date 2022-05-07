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Ivete Sangalo: "Roberto Medina tem uma paixãozinha por mim"

Recordista em participações no evento, a cantora foi apresentada como "madrinha" do festival e homenageada pelo CEO da empresa, Luis Justo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 09:00

A cantora Ivete Sangalo
 Ivete Sangalo foi homenageada Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Recordista em participações no Rock in Rio (foram 15 no total, contando todas as edições já realizadas em Lisboa), Ivete Sangalo foi apresentada como "madrinha" do festival e homenageada pelo CEO da empresa, Luis Justo, em um encontro com a imprensa na tarde desta sexta-feira (6).
"Tirei muita onda, né, minha gente?", disse a cantora, ao receber das mãos de Justo um trofeu que reproduzia o novo - e gigantesco - Palco Mundo, que está sendo construído para o festival de 2022. É nele que a baiana vai se apresentar, no dia 11 de setembro, fechando a noite que terá ainda shows de Dua Lipa, Megan Thee Stallion e Rita Ora.
Roberto Medina já afirmou certa vez que o motivo que o leva a escalar Ivete a praticamente todas as versões do Rock in Rio é, além do talento, sua capacidade de conversar com diferentes públicos e de se aproximar do pop.
Na entrevista coletiva desta tarde, ela "tirou onda" de novo. "O Medina tem é uma paixãozinha por mim, não queria abrir esse assunto publicamente para não virar fofoca, mas isso é evidente", brincou, dando uma piscada de olho para Roberta Medina, a filha do homem, sentada à sua frente.
Logo em seguida, a vice-presidente executiva do Rock in Rio foi chamada de "gata sinistra" pela cantora, que guardou o troféu numa salinha, deu uma batelada de entrevistas para emissoras de TV e ainda fez um pocket show para convidados.

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