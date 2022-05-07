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Renovar as energias

Maira Cardi se afasta das redes após ver filha doente e estresse por BBB

A influenciadora fitness quer dar um tempo das redes sociais. Em uma sequência de vídeos, contou que uma série de fatores a levou a tomar essa decisão.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 08:52

Maira Cardi
Maira Cardi vai dar um tempo das redes sociais Crédito: Reprodução @mairacardi
A influenciadora fitness Maira Cardi, 38, que nos últimos três meses se viu imersa no universo do Big Brother Brasil 22 (Globo) por causa da trajetória do marido, Arthur Aguiar, 33, quer dar um tempo das redes sociais. Em uma sequência de vídeos, contou que uma série de fatores a levou a tomar essa decisão.
"Preciso de um tempo daqui. Na verdade não só daqui da rede social, mas também da vida. Um tempo de telefone, de rede social, de trabalho. Nesses quatro meses, desde o comecinho do ano até agora, vivi intensamente. Não foi fácil, a minha filha ficou internada duas vezes, uma delas ficou na UTI. Foi uma luta brava", começou.
Maira diz que deixou de lado seus negócios e que agora precisa renovar suas energias. "Eu já não tenho mais para dar. A gente dá o que a gente tem. Quando uma pessoa está dando alguma coisa de ruim para você, está falando mal, criticando, acabo tendo dó. Penso que se isso está vazando, imagina o que tem por dentro?", emendou.
"Não tenho muito para dar, não tenho nem para mim quanto mais para vocês e para tudo. Preciso recarregar as minhas energias com Deus, para mim, para minha filha, para todo mundo. Antes disso eu precisava encerrar um ciclo muito importante na nossa vida que é agradecer", disse.
Essa não é a primeira vez que Cardi afirma que vai se afastar da internet. Em janeiro, no mesmo dia que Arthur entrou de vez na competição da Globo, a filha do casal, Sophia, 3, ficou hospitalizada.
"Desculpa a ausência hoje, um dia tão importante para nós! A entrada do Arthur, que já nos dá tanto orgulho. A Sophia passou a noite e a manhã na UTI", disse Cardi em uma postagem de texto no Instagram. "Tinha decidido não contar nada por aqui e deixar mais essa batalha como nossa, mas diante de uma forte oração me veio a resposta que essa batalha é nossa!", completou.

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