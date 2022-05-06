Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos, diz colunista

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella

A separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, anunciada na última segunda-feira (02) , continua rendendo novas histórias. Após a coluna Léo Dias, do jornal “Metrópoles”, revelar que a cantora se encontrou com o ex-namorado Dado Dolabella antes do divórcio, o jornalista afirmou, nesta sexta-feira (06), que o ex-casal passou o feriado de Páscoa juntos.

Segundo a coluna, Wanessa almoçou com Dado no domingo de Páscoa, junto com alguns amigos em comum, na Chapada dos Veadeiros (GO). Inclusive, esse reencontro teria sido um dos motivos da separação da artista com Buaiz. Detalhes apurados pelo Metrópoles revelam que o restaurante escolhido para esse momento foi o Mandala, bastante conhecido na região.

Turistas e locais chegaram a reconhecer Wanessa e pediram para tirar fotos com a filha de Zezé Di Camargo. Porém, a cantora preferiu se resguardar e continuar o encontro de forma mais discreta. De acordo com a coluna, a ex-esposa de Buaiz chegou a pedir para um amigo avisar as pessoas que estavam na mesa ao lado para não fazer registros.

FIM DO CASAMENTO

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento através das redes sociais.