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Em Goiás

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos, diz colunista

Segundo a coluna Léo Dias, Wanessa almoçou com Dado no domingo de Páscoa, junto com alguns amigos em comum, na Chapada dos Veadeiros (GO)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 15:33

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos
Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella
A separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, anunciada na última segunda-feira (02), continua rendendo novas histórias. Após a coluna Léo Dias, do jornal “Metrópoles”, revelar que a cantora se encontrou com o ex-namorado Dado Dolabella antes do divórcio, o jornalista afirmou, nesta sexta-feira (06), que o ex-casal passou o feriado de Páscoa juntos.
Segundo a coluna, Wanessa almoçou com Dado no domingo de Páscoa, junto com alguns amigos em comum, na Chapada dos Veadeiros (GO). Inclusive, esse reencontro teria sido um dos motivos da separação da artista com Buaiz. Detalhes apurados pelo Metrópoles revelam que o restaurante escolhido para esse momento foi o Mandala, bastante conhecido na região.
Turistas e locais chegaram a reconhecer Wanessa e pediram para tirar fotos com a filha de Zezé Di Camargo. Porém, a cantora preferiu se resguardar e continuar o encontro de forma mais discreta. De acordo com a coluna, a ex-esposa de Buaiz chegou a pedir para um amigo avisar as pessoas que estavam na mesa ao lado para não fazer registros.
Outras informações revelam ainda que Dado e Wanessa foram visitar o Complexo dos Macaquinhos, local de cachoeiras menos conhecido na região. Em publicação nesta terça-feira, a coluna afirmou que o encontro teria acontecido através de um maquiador, amigo de Dado, que fez a ponte entre os dois.

FIM DO CASAMENTO

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento através das redes sociais.
"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.

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