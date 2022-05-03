Wanessa Camargo se encontrou com Dado Dolabella antes de separação, diz colunista

O fim do casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, anunciado ontem, surpreendeu os fãs. A informação foi confirmada por comunicado feito na rede social da cantora. Segundo o colunista Leo Dias, além das crises de pânico, que inclusive foi mostrado no documentário 'É o amor', o encontro da cantora com o ex-namorado Dado Dolabella teria sido a gota d'água para a separação.
Em publicação no site Metrópoles, o colunista afirma que Wanessa teria se reencontrado com Dado em Valparaíso (GO), cidade em que Dolabella mora. Wanessa teria viajado para o local com algumas amigas e o encontro teria acontecido através de um maquiador, amigo de Dado, que fez a ponte entre os dois.
Ainda de acordo com o jornalista, à época da viagem, Marcus Buaiz fez uma postagem com os filhos no Espírito Santo, o que aumentou as suspeitas de que o casamento estava bem estremecido.
O relacionamento com Dado, no início dos anos 2000, marcou a geração, que lembra bem das crises que a cantora teve em público, além das brigas flagradas por paparazzi à época. Tudo teria se iniciado nas gravações do clipe "O Amor Não Deixa", primeiro hit de Wanessa.
FIM DO CASAMENTO
Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento na tarde de ontem. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.