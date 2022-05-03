Wanessa Camargo se encontrou com Dado Dolabella antes de separação, diz colunista

Wanessa Camargo anunciou o fim do casamento após 17 anos Crédito: Reprodução @wanessacamargo

Em publicação no site Metrópoles, o colunista afirma que Wanessa teria se reencontrado com Dado em Valparaíso (GO), cidade em que Dolabella mora. Wanessa teria viajado para o local com algumas amigas e o encontro teria acontecido através de um maquiador, amigo de Dado, que fez a ponte entre os dois.

Ainda de acordo com o jornalista, à época da viagem, Marcus Buaiz fez uma postagem com os filhos no Espírito Santo, o que aumentou as suspeitas de que o casamento estava bem estremecido.

O relacionamento com Dado, no início dos anos 2000, marcou a geração, que lembra bem das crises que a cantora teve em público, além das brigas flagradas por paparazzi à época. Tudo teria se iniciado nas gravações do clipe "O Amor Não Deixa", primeiro hit de Wanessa.

FIM DO CASAMENTO