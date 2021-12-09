"É o Amor!": série da Netflix sobre Zezé e Wanessa é superficial

Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo na série "É o Amor", da Netflix Crédito: Maurício Santana/Netflix

Nos créditos do primeiro episódio de “É o Amor”! Família Camargo” três nomes saltam aos olhos: Zezé Di Camargo, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, marido da cantora, assinam como produtores executivos da série lançada pela Netflix nesta quinta (9). Fica claro, assim, que nada do que será mostrado naqueles cinco episódios documentais sobre a intimidade da família será realmente revelador.

A série da Netflix tem início com Zezé e Wanessa visitando a região onde o cantor cresceu, passando pela casa de parentes distantes e culminando na chegada à casa que ficou famosa no filme “Os Dois Filhos de Francisco”, de Breno Silveira. Zezé se emociona e a narrativa usa imagens do filme para mexer com as memórias afetivas da audiência durante essa breve passagem por Pirinópolis, em Goiás.

A ideia inicial é nos apresentar à gênese da reconstrução do vínculo entre pai e filha, uma relação que a série vende como sempre sendo afetuosa, mas obviamente distante em função da agenda de Zezé. Neste ponto, “É o Amor!” até funciona ao mostrar a reconexão entre os dois e a empolgação de produzirem um trabalho juntos - Wanessa surge empolgada e Zezé quase desconfortável ao passar tanto tempo na fazenda que dá nome à série ao lado da família. Filmada durante a pandemia, a série documental se aproveita de um momento de poucos compromissos do cantor.

“É o Amor!” utiliza bem material de arquivo para recontar suas histórias e situar o espectador nos arcos. Assim, a série mostra o início de carreira de Wanessa com um grande acervo de imagens. O recurso possibilita também que a série resgate muitas imagens do sequestro de Wellington Camargo, irmão de Zezé, situação que tem grandes reflexos na vida da família toda ainda hoje.

Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo na série "É o Amor", da Netflix Crédito: Maurício Santana/Netflix

A narrativa de “É o Amor!” tem um grande elefante branco chamado Luciano parado no meio da sala de estar. Ao que parece, enquanto Wanessa e Zezé assinaram contratos lucrativos com a Netflix, Luciano não tem contrato algum e, por isso, optou por não participar da série - inevitavelmente aparece em algumas imagens antigas, mas não dá depoimentos ou aparece na fazenda da família. A versão de Zezé, claro, é diferente; segundo ele, o irmão não dá as caras por a série ser sobre pai e filha, argumento que não se sustenta por muito tempo à medida que vários parentes surgem e tela.

O documentário tenta tratar do assunto com uma falsa naturalidade, como em uma fala de Marcus Buaiz dizendo que gostaria de ver mais Luciano por lá, dando a entender que a ausência dele ali naquele ambiente é algo costumeiro e uma opção, ou quando Igor, filho de Zezé, puxa conversa sobre o suposto “fim da dupla”. O resultado às vezes é constrangedor, pois são não-atores tentando atuar em algo que não deve ser visto como ficção.

Para compensar a ausência de Luciano, o texto apresenta novos arcos para Zezé, como a tentativa de Graciele Lacerda, sua namorada, engravidar, e a vontade dela de oficializar a relação deles. A série a retrata de forma adorável, uma pessoa querida pela família, tendo sido superados os estranhamentos entre ela e os filhos do namorado, inclusive Wanessa, e também pelos funcionários da fazenda. Os depoimentos contam uma grande história de amor inevitável e difícil entre os dois, um amor que superou obstáculos

O conflito da série fica com a relação do cantor com a ex-esposa, Zilu Godoi, uma relação não muito amigável desde que Graciele entrou na vida de Zezé. A separação dos dois, no entanto, é sempre “assunto para advogados”, como reforça o músico. Pouco depois do surgimento do conflito, ele é deixado de lado. As crises de ansiedade de Wanessa ganham alguns momentos de tela e também geram alguma preocupação, mas acabam tratadas como uma característica para dar profundidade à cantora, recurso utilizado também com o problema de Zezé nas cordas vocais.

Zezé Di Camargo e Wanessa Camargo na série "É o Amor", da Netflix Crédito: Maurício Santana/Netflix

A série é bem feita, com números musicais e convidados a cada episódio - Thiaguinho, Felipe Araújo, Léo Santana e Paula Fernandes se apresentam com a família e outros famosos (Cléo Pires, Thiago Abravanel, entre outros) também circulam entre os Camargo. Nos poucos momentos em que realmente se dedica à gravação do álbum de Wanessa e Zezé, a narrativa se torna mais natural, o que é reforçado pela própria cantora. "Pai & Filha", o disco dos dois, chega às plataformas de streaming dia 10 de dezembro, um dia após o lançamento da série.