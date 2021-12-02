Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"Se Organizar Direitinho...", da Netflix, prega revolução sexual

Filme espanhol "Se Organizar Direitinho...", da Netflix, trai seu discurso de diversidade e liberdade sexual com um olhar privilegiado e dentro dos padrões

Públicado em 

02 dez 2021 às 20:30
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
"Se Organizar Direitinho..." traz revolução sexual comportada Crédito: Netflix/Divulgação
Logo no início de “Se Organizar Direitinho…”, lançamento espanhol da Netflix, uma mulher de meia-idade divaga sobre a convenção de seu casamento monogâmico. Em um devaneio, se imagina em cenas picantes com o marido da amiga, mas logo é interrompida pela culpa. Quando se dá conta, porém, percebe que seu marido muito provavelmente está se imaginando em situações similares  com a outra mulher à mesa. “Esse é o exato momento em que algumas pessoas decidem passar sua primeira noite no meu clube”, diz, olhando para a câmera.
O clube em questão é uma casa de swing ao redor da qual o filme de Paco Caballero praticamente orbita. O filme traz núcleos distintos e com histórias paralelas que nunca se esbarram. Há um casal em busca de algo diferente para apimentar a relação, o jovem em busca de sexo sem compromisso para aliviar a angústia da solidão, um reencontro familiar, duas amigas em busca de uma aliança perdida após uma despedida de solteira, um arco meio “Se Beber, Não Case”, e outra história, de dois casais mais velhos cujos homens planejam uma troca em uma noite de bebedeira, a única que transcorre fora do clube.

Veja Também

"Ataque dos Cães", da Netflix, é um dos melhores filmes de 2021

"A Mais Pura Verdade", da Netflix, é boa trama cheia de surpresas

"Casa Gucci" tem ótimos momentos, mas é uma grande novelona

“Se Organizar Direitinho…” tenta se vender como “a revolução sexual espanhola”, mas é bem conservador em alguns aspectos. Há elementos interessantes a ser discutidos, como a distinção a ser feita entre amor e sexo, mas o texto de Paco é apenas um apanhado de situações organizadas entre uma ou outra cena mais picante. O argumento de "liberdade sexual" existe apenas para criar sequências mais "sexy".
Apesar do discurso libertário, o filme é bem-comportado e com nudez moderada - não há nu frontal em momento algum e apenas figurantes mostram alguma coisa. É curioso como o filme abandona algumas boas ideias, como a sugestão e o jogo de sombras de um arco que funciona bem para o que se propõe. Ao invés disso, o filme fetichiza alguns relacionamentos e práticas, tudo num clima de “vale tudo” - para uma obra que se diz uma revolução sexual, “Se Organizar Direitinho…” é bem formulaico em suas estruturas narrativas e na maneira como filma o sexo de forma não natural.
Filme
"Se Organizar Direitinho..." traz revolução sexual comportada Crédito: Netflix/Divulgação
O roteiro cria algumas situações divertidas, mas não tem uma sustentação além de questionar as convenções dos relacionamentos. Nesse ponto, o filme de Paco Caballero ensaia discutir a liberdade sexual e os relacionamentos não-convencionais desde que haja respeito entre as partes, mas esse discurso não serve como estofo para uma narrativa vazia.
A alardeada liberdade, no entanto, vem de um ponto de vista privilegiado - enquanto na relação entre homens há uma certa naturalidade, o sexo entre mulheres é fetichizado. Ainda, “Se Organizar Direitinho…” traz pouca ou nenhuma variedade de corpos, sem personagens transgêneros, sem pessoas acima do peso e sem pessoas de cor. A impressão é de que o arco dos casais maduros foi filmado à parte e incluído posteriormente ao filme para que ele oferecesse ao menos alguma diversidade, mas, ainda assim, são todos brancos e dentro dos padrões estéticos.
Filme
"Se Organizar Direitinho..." traz revolução sexual comportada Crédito: Netflix/Divulgação
“Se Organizar Direitinho…” é bem menos ousado do que acredita ser. A necessidade de ser sexy e de atrair uma audiência específica mina qualquer pretensão libertária que o texto possa ter tido em sua gênese. A revolução sexual defendida pelo filme levanta bons argumentos sobre respeito em relações, mas está longe de ser abrangente. O recorte social do filme de Paco Caballero é excludente, uma revolução branca, cis e de corpos dentro dos padrões.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Netflix Rafael Braz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados