Chega ao fim o casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz: 17 anos de casamento Crédito: Reprodução @wanessacamargo

O casamento de Wanessa Camargo e Marcos Buaiz chegou ao fim. A informação foi confirmada por comunicado feito na rede social da cantora.

"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.

A cantora e o empresário estão juntos desde 2005. Eles se casaram em maio de 2007. Wanessa e Buaiz são pais de José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7.

Após o anúncio, diversos famosos lamentaram a separação e deixaram mensagens de apoio. "Deus sabe de todas as coisas. Que você seja feliz sempre", escreveu a cantora Kelly Key. A atriz Juliana Silveira disse: "Que você seja feliz. Um abraço mesmo de longe". O influenciador Carlinhos Maia desejou o melhor para o ex-casal. "Desejo o melhor para vocês".

CASAMENTO EM SÃO PAULO

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz: casamento na Estação Júlio Prestes Crédito: Divulgação