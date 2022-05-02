Chega ao fim o casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

O casamento de Wanessa Camargo e Marcos Buaiz chegou ao fim. A informação foi confirmada por comunicado feito na rede social da cantora.
"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", diz o comunicado no Instagram.
A cantora e o empresário estão juntos desde 2005. Eles se casaram em maio de 2007. Wanessa e Buaiz são pais de José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7.
Após o anúncio, diversos famosos lamentaram a separação e deixaram mensagens de apoio. "Deus sabe de todas as coisas. Que você seja feliz sempre", escreveu a cantora Kelly Key. A atriz Juliana Silveira disse: "Que você seja feliz. Um abraço mesmo de longe". O influenciador Carlinhos Maia desejou o melhor para o ex-casal. "Desejo o melhor para vocês".
CASAMENTO EM SÃO PAULO
O casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz aconteceu na Estação Júlio Prestes, em São Paulo. O local teve tapete vermelho fotógrafos, câmeras e fãs gritando. Os noivos curtiram a festa, que passou das 5 horas da manhã, na pista de dança, comandada pelos DJ's Zé Pedro e Puff. A valsa foi dançada ao som de “É o Amor”, clássico de Zezé Di Camargo.