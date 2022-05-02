Brunna Gonçalves diz que tem planos para ter filho com Ludmilla: 'Vou gerar'

Brunna Gonçalves com a esposa Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram

A dançarina Brunna Gonçalves, 30, revelou que ela e a cantora Ludmilla, 27, tem planos para ter filhos "daqui a pouco". Em entrevista com Matheus Mazzafera, a ex-participante do BBB 22 (Globo) disse ainda que ser mãe é um de seus maiores sonhos.

O youtuber relembrou de quando Ludmilla havia dito que queria ter filhos com a esposa, e Brunna respondeu: "Óbvio [que quero ser mãe]. É o sonho da minha vida", disse. Mazzafera então questionou se elas irão adotar ou gerar a criança. "Gerar", respondeu Brunna. "Eu vou gerar", completou.

O influenciador então perguntou se a gravidez deve acontecer neste ano, e Brunna apenas respondeu que a gestação deve ocorrer "daqui a pouco". As artistas estão juntas desde 2017, e oficializaram a relação no ano de 2019.

Recentemente, a dançarina mostrou seu descontentamento com o dia 101 da 22ª edição do Big Brother Brasil, e também com sua aparição no reality em geral. "O Tadeu reuniu todo mundo na sala tirou, acho, que seis nomes na urna, eu fui uma das seis e fui a única cortada. Não passou a parte da pergunta que ele me fez", contou.