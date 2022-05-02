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Saudade

Scooby reencontra filhos após BBB: 'Vou passar Super Bonder para ficar coladinho'

Surfista chegou em Portugal na manhã desta segunda-feira (2)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 10:28

Surfista Pedro Scooby
Surfista Pedro Scooby Crédito: Fabio Rocha/Globo
Após passar três meses longe dos filhos, o surfista Pedro Scooby, 33, voltou para sua casa em Portugal e mostrou em seus Stories do Instagram o reencontro com Dom, 10, e os gêmeos Liz e Bem, 7, na manhã desta segunda-feira (2).
"Eu vou passar Super Bonder no papai comigo para ficar coladinho nele. Eu estava contando todos os dias para ele chegar, foram três meses e agora finalmente o dia chegou", disse Dom. No vídeo, Bem também aparece e diz que sentiu saudades do surfista.
"Daqui a pouco a Lizoca acorda", disse Scooby. No próximo vídeo, o surfista aparece ao lado dos três filhos e de sua esposa, Cíntia Dicker, 35, fazendo uma dança que se tornou viral no TikTok, da música "Desenrola Bate Joga de Ladinho".
Na tarde deste domingo (1º), a atriz Luana Piovani contou que os três filhos que tem com Pedro Scooby iriam reencontrar o pai nesta semana. "Vai começar novamente a semana de férias. O Pedro chega amanhã bem cedo, as crianças já vão dormir na casa dele para recebê-lo, porque ele chega seis horas da manhã. Nem vão para a escola amanhã, vão festar o papai, e a mamãe vai voltar a ter férias", falou.
Scooby foi eliminado do BBB 22 com 55,95 % no 16º paredão da temporada no dia 21 de abril. Ele disputava a permanência na casa Eliezer e Douglas Silva, que receberam 42,23% e 1,82% dos votos, respectivamente.

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