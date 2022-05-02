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Homenagem

Viúva de Kobe Bryant homenageia filha no dia do aniversário: 'Te amo sempre'

Gianna, que completaria 16 anos, morreu em acidente aéreo com o pai em 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 09:23

Kobe Bryant e a filha Gigi
Kobe Bryant e a filha Gigi Crédito: Reprodução/Instagram/@vanessabryant
Vanessa Bryant, 39, viúva do jogador de basquete Kobe Bryant (1978-2020), e a filha Natalya Bryant, 19, usaram as redes sociais para homenagear Gianna Bryant pelos 16 anos que completaria neste domingo (1º). Gigi , como era chamada, morreu em um acidente aéreo com Kobe, em janeiro de 2020.
Para homenagear Gigi, Vanessa compartilhou um vídeo que ela narrou, no mesmo estilo do premiado curta de animação de seu falecido marido Kobe Bryant, "Dear Basketball", apresentando os desenhos de sua falecida filha e sua paixão pelo esporte que a família tanto amava.
"Querida Gianna, desde a primeira vez que você imaginou ganhar um campeonato da WNBA, eu sabia que uma coisa era real –você era especial", disse Vanessa na narração. "Você veio da grandeza, mas nunca foi sobre o que você herdou. Era sobre o que você deu aos outros."
Ela continuou: "Quando alguém defende a igualdade de gênero, eu vejo você ao lado deles. E toda vez que alguém joga mais duro, eu sei que é você na quadra. Te amo sempre", disse Vanessa, que escreveu na legenda da postagem: "Te amo sempre! Feliz aniversário, Gianna."
Já Natalia compartilhou uma foto sua criança beijando a bochecha de Gigi enquanto sua irmã sorria de orelha a orelha. Ao lado da imagem, a irmã mais velha disse que vai amar a Gig "para sempre e sempre". "Feliz doce dezesseis minha querida Gigi. "Eu te amo até a lua e de volta."

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