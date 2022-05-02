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The Voice Kids

Música de Marília Mendonça emociona jurados na estreia da nova temporada de 'The Voice Kids'

Estreia da temporada tem choro, brincadeiras e Brown arriscando no sertanejo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 08:11

Maiara chora durante apresentação no The Voice Kids
Maiara chora durante apresentação no The Voice Kids Crédito: Reprodução/Globoplay
Maiara e Maraisa choraram ao ouvir a voz da amiga Marília Mendonça durante uma apresentação no The Voice Kids (Globo). A nova temporada do programa estreou neste domingo (1º) com Carlinhos Brown, Michel Teló e a dupla Maiara e Maraisa na equipe de jurados.
Gabriela Muniz, participante de 12 anos que mora na cidade de São Paulo, emocionou o quarteto ao interpretar a canção "Flor e o beija-flor", de Mendonça. A cantora sertaneja, que era próxima de Maiara e Maraisa, morreu em novembro do ano passado em um acidente de avião em Minas Gerais
Outro destaque da estreia foi a apresentação de Artur de Mari, de Canoas, no Rio Grande do Sul, menino cego devido a um retinoblastoma. Ele cantou "Apenas um rapaz latinoamericano", de Belchior, teve aprovação de todos os jurados e escolheu o time de Carlinhos Brown.
Outro participante escolheu o canto lírico para a apresentação às cegas. Arthur Marçal, de Cruzeiro do Sul, no Acre, escolheu a ária (solo) Nessun Dorna, composta pelo italiano Giacomo Puccini em 1926. O garoto revelou que tem como instrutor um ex-participante do The Voice, Gustavo Matias. Todos os jurados apertaram o botão ao ouvir Marçal, mas ele escolheu o time de Carlinhos Brown.
Grande novidade da nova temporada do show de talentos, Maiara e Maraisa experimentaram uma vontade comum entre quem participa do programa: a de aumentar a família. "Eu fiz esse comentário agora há pouco no camarim (risos): 'É, está faltando uma criança lá em casa'", admitiu Maraisa durante um bate-papo com a imprensa no qual o jornal Folha de S.Paulo participou. "Dá uma despertada [na vontade de ser mãe], sim."
Durante o programa, Michel Teló brincou com Maraisa sobre o assunto, quando a sertaneja comentou que queria ter filhos após uma apresentação. "Falta só arrumar um marido", disse o canto, provocando o riso do público.
Quem brincou também foi Carlinhos Brown. Após a apresentação de Luís Miguel, um menino carioca que cantou sertanejo e foi acolhido por todos os jurados, Michel Teló disse para Brown sair da disputa já que o cantor não era do gênero. "Eu sou sim, quer ver?", rebateu Brown, que se levantou e começou a cantar a canção "Coração em pedaços", de Zezé de Camargo e Luciano. Os jurados caíram na risada.

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