Fãs de Juliette cantam em fila para show e até noiva aparece no ES

Os cactos mostram que realmente são fortes e fazem de tudo por Juliette. Com o show da cantora marcado para a noite deste sábado (30), em Vitória, já tem grupo de fãs que enfrenta a fila para entrar no Privilége Vitória, na Praia do Canto, desde a madrugada.
Alguns dos admiradores começaram a fazer o registro de tudo pelo Twitter. Uma delas veio direto do Rio de Janeiro para o show e chegou cedo para garantir espaço na grade. "Bom dia Vitória! @acessojuliette já estamos aqui! @juliette vem tomar café conosco! @catiacamposdas2", publicou no Twitter.
Acha pouco, o grupo foi só aumentando e, com toda energia, cantava as músicas de Juliette na fila para se entreterem enquanto esperam a abertura dos portões às 20h. A alegria foi tanta que até noivos apareceram para se divertir com a turma.
"Aqui no Privilege, estava tendo casamento. A gente começou a cantar 'Benzin' e a noiva saiu do carro com o noivo e começou a dançar kkkkkkkkkk foi a coisa mais fofa, amou @juliette?", publicou uma das fãs da fila. O post foi até compartilhado pela própria cantora.
Vendo todo o carinho dos fãs com seu trabalho, Juliette até mandou água para a turma que estava na fila.
E todo esforço valeu a pena. No fim da tarde, Juliette chegou ao clube para passar o som e fez questão de falar com os fãs na fila.
Mais cedo, a cantora publicou nos Stories do Instagram o encantamento com as belezas de Vitória. "Deixa eu dizer uma coisa: a gente está passada com a beleza da cidade de Vitória! Tem noção não, povo!", disse.
A apresentação de Juliette em Vitória é a terceira da turnê "Caminho", que já passou pelo Rio de Janeiro e João Pessoa. Além das canções do seu EP homônimo, o show deve contar com versões de sucessos como "Morena Tropicana", de Alceu Valença, “Meu Jeito de Amar”, de Duda Beat, “Por Supuesto“, de Marina Sena, “Deixa Ele Chorar”, de Anitta, e “Deus Me Proteja”, de Chico César.