Fãs de Juliette cantam em fila para show e até noiva aparece no ES

Juliette vai até fãs na fila do show em Vitória Crédito: Twitter/@gabrielacacto

Os cactos mostram que realmente são fortes e fazem de tudo por Juliette. Com o show da cantora marcado para a noite deste sábado (30), em Vitória , já tem grupo de fãs que enfrenta a fila para entrar no Privilége Vitória, na Praia do Canto, desde a madrugada.

Alguns dos admiradores começaram a fazer o registro de tudo pelo Twitter. Uma delas veio direto do Rio de Janeiro para o show e chegou cedo para garantir espaço na grade. "Bom dia Vitória! @acessojuliette já estamos aqui! @juliette vem tomar café conosco! @catiacamposdas2", publicou no Twitter.

Bom dia Vitória! @acessojuliette já estamos aqui! @juliette vem tomar café conosco! @catiacamposdas2 pic.twitter.com/mC2xLSwJZH — Gabi Gabrielle da grade - Fã da Ju ? (@GabrielleCacto) April 30, 2022

Acha pouco, o grupo foi só aumentando e, com toda energia, cantava as músicas de Juliette na fila para se entreterem enquanto esperam a abertura dos portões às 20h. A alegria foi tanta que até noivos apareceram para se divertir com a turma.

"Aqui no Privilege, estava tendo casamento. A gente começou a cantar 'Benzin' e a noiva saiu do carro com o noivo e começou a dançar kkkkkkkkkk foi a coisa mais fofa, amou @juliette?", publicou uma das fãs da fila. O post foi até compartilhado pela própria cantora.

E quando os noivos vão pra fila do show? @juliette olha oq vc provoca rsss @acessojuliette pic.twitter.com/GB7rEwzdy4 — Gabi Gabrielle da grade - Fã da Ju ? (@GabrielleCacto) April 30, 2022

Vendo todo o carinho dos fãs com seu trabalho, Juliette até mandou água para a turma que estava na fila.

E todo esforço valeu a pena. No fim da tarde, Juliette chegou ao clube para passar o som e fez questão de falar com os fãs na fila.