Com show no ES, Juliette revela que ainda sente "frio na barriga" no palco

Atenção, cactos! Juliette desembarca em Vitória neste sábado (30) com a sua turnê “Caminho". Após passar pelo Rio Janeiro e Paraíba, terra natal da cantora, chegou a vez da capital capixaba receber o show da vencedora do "BBB 21". Ele será realizado no Privilège Vitória, na Praia do Canto, a partir das 21h. Os ingressos vão de R$ 70 (meia solidária) à R$ 140 (Espaço Privilège, Inteira, 2º lote).
"Meus fãs podem esperar uma entrega 100%", disse Juliette em entrevista ao HZ.
Apostando na carreira musical desde a saída do “BBB”, Juliette conversou com “HZ” sobre a expectativa para o show em Vitória. Segundo a paraibana, os cactos capixabas podem esperar uma entrega 100% em cima do palco. No repertório, as músicas do EP “Juliette”, que leva Anitta como diretora artística, parcerias gravadas com Alok e com a dupla Israel e Rodolffo, além de uma série de versões de outros artistas.
Durante o bate papo, a dona dos hits "Diferença Mara" e "Bença" revelou que ainda sente o famoso frio na barriga toda vez que se apresenta. Mesmo assim, a ex-BBB contou que o segredo para enfrentar os desafios da vida é sempre manter a sua essência. "Hoje sou menos ingênua e tenho novos objetivos de vida. Mas a minha essência ainda é a mesma", afirmou.
Entre tantos lugares que você já foi, Vitória entrou literalmente no seu "Caminho". Como foi a escolha de passar pela capital capixaba?
Para mim, foi uma escolha óbvia: sempre recebo muito carinho do meu público capixaba. Então eu sabia que, se pudesse, amaria me apresentar por aí. E fico muito feliz em conseguir concretizar esse desejo.
O que os cactos capixabas podem esperar desse show?
Meus fãs podem esperar uma entrega 100%. Estou toda mergulhada nesse repertório, apaixonada por essas músicas e quero trazer o público pra perto.
O seu repertório é composto por músicas do EP “Juliette” e também de canções que marcaram a sua vida. Como foi o processo de montagem das músicas do show e teria alguma que não pode faltar?
As músicas do meu EP, com certeza, não podiam faltar. Tenho muito orgulho delas e estava ansiosa para ver como elas seriam recebidas por uma plateia, finalmente.
Do "BBB" para os palcos. O que mudou desde a sua saída do reality para a artista que se formou?
Ainda não faz um ano que saí da casa do "BBB" (Juliette venceu o programa no dia 5 de maio de 2021), mas sinto que já aprendi muito. Sou uma mulher totalmente diferente. Hoje sou menos ingênua e tenho novos objetivos de vida. Mas a minha essência ainda é a mesma… Acho que esse é o segredo para passar por todas essas mudanças que passei de forma saudável.
Esse será o terceiro show da sua turnê. Já passou o frio na barriga?
Não passou e não acho que passe tão cedo. Cada show é diferente, tem um gostinho novo, então o frio na barriga não me abandona.
Nas redes sociais, Juliette também manifestou ansiedade para o show em terras capixabas. "Eu tô muito ansiosa pra sábado! Quem aqui vai me ver em Vitória?", escreveu.
Os cactos do Espírito Santo logo responderam a cantora com entusiasmo. "Eu vou! Escolhi meu lookinho para grade nas lives e minha bandeira também", disse uma seguidora. "Eu vou, Ju. Não vejo a hora! Estou ansioso para conseguir ser sorteado pro meet & greet", disse outro internauta.
Depois de Vitória, a turnê ainda vai passar pelos estados de São Paulo e Recife.
- SERVIÇO
- O que: Juliette - turnê “Caminho”
- Quando: 30/04 (sábado)
- Onde: Privilège Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória
- Horário: 21h
- Ingressos: de R$ 70 (meia solidária) à R$ 140 (Espaço Privilège, Inteira, 2º lote)
- Pontos de Venda: Super Ticket