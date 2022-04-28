Com show no ES, Juliette revela que ainda sente "frio na barriga" no palco

Juliette durante o show de estreia no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/@brunini

Atenção, cactos! Juliette desembarca em Vitória neste sábado (30) com a sua turnê “Caminho". Após passar pelo Rio Janeiro e Paraíba, terra natal da cantora, chegou a vez da capital capixaba receber o show da vencedora do "BBB 21". Ele será realizado no Privilège Vitória, na Praia do Canto, a partir das 21h. Os ingressos vão de R$ 70 (meia solidária) à R$ 140 (Espaço Privilège, Inteira, 2º lote).

"Meus fãs podem esperar uma entrega 100%", disse Juliette em entrevista ao HZ.

Apostando na carreira musical desde a saída do “BBB”, Juliette conversou com “HZ” sobre a expectativa para o show em Vitória. Segundo a paraibana, os cactos capixabas podem esperar uma entrega 100% em cima do palco. No repertório, as músicas do EP “Juliette”, que leva Anitta como diretora artística, parcerias gravadas com Alok e com a dupla Israel e Rodolffo, além de uma série de versões de outros artistas.

Durante o bate papo, a dona dos hits "Diferença Mara" e "Bença" revelou que ainda sente o famoso frio na barriga toda vez que se apresenta. Mesmo assim, a ex-BBB contou que o segredo para enfrentar os desafios da vida é sempre manter a sua essência. "Hoje sou menos ingênua e tenho novos objetivos de vida. Mas a minha essência ainda é a mesma", afirmou.

Entre tantos lugares que você já foi, Vitória entrou literalmente no seu "Caminho". Como foi a escolha de passar pela capital capixaba? Para mim, foi uma escolha óbvia: sempre recebo muito carinho do meu público capixaba. Então eu sabia que, se pudesse, amaria me apresentar por aí. E fico muito feliz em conseguir concretizar esse desejo. O que os cactos capixabas podem esperar desse show? Meus fãs podem esperar uma entrega 100%. Estou toda mergulhada nesse repertório, apaixonada por essas músicas e quero trazer o público pra perto. O seu repertório é composto por músicas do EP “Juliette” e também de canções que marcaram a sua vida. Como foi o processo de montagem das músicas do show e teria alguma que não pode faltar? As músicas do meu EP, com certeza, não podiam faltar. Tenho muito orgulho delas e estava ansiosa para ver como elas seriam recebidas por uma plateia, finalmente. Do "BBB" para os palcos. O que mudou desde a sua saída do reality para a artista que se formou? Ainda não faz um ano que saí da casa do "BBB" (Juliette venceu o programa no dia 5 de maio de 2021), mas sinto que já aprendi muito. Sou uma mulher totalmente diferente. Hoje sou menos ingênua e tenho novos objetivos de vida. Mas a minha essência ainda é a mesma… Acho que esse é o segredo para passar por todas essas mudanças que passei de forma saudável. Esse será o terceiro show da sua turnê. Já passou o frio na barriga? Não passou e não acho que passe tão cedo. Cada show é diferente, tem um gostinho novo, então o frio na barriga não me abandona.

Nas redes sociais, Juliette também manifestou ansiedade para o show em terras capixabas. "Eu tô muito ansiosa pra sábado! Quem aqui vai me ver em Vitória?", escreveu.

Eu tô muito ansiosa pra sábadooo! Quem aqui vai me ver em Vitória?? — Juliette (@juliette) April 27, 2022

Os cactos do Espírito Santo logo responderam a cantora com entusiasmo. "Eu vou! Escolhi meu lookinho para grade nas lives e minha bandeira também", disse uma seguidora. "Eu vou, Ju. Não vejo a hora! Estou ansioso para conseguir ser sorteado pro meet & greet", disse outro internauta.

EU VOOOOOOOOU! Escolhi meu lookinho pra grade nas lives e minha bandeira tbm!! pic.twitter.com/BU756otXMO — BenzindaBia Nanica (@benzindabia) April 27, 2022

Eu vooou, Ju. ❤️ Não vejo a hora! ?? E tô ansioso pra conseguir ser sorteado pro meet & greet. ???? — Walace Marrocchi (@walacemarrocchi) April 27, 2022

Depois de Vitória, a turnê ainda vai passar pelos estados de São Paulo e Recife.