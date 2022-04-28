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Música

Iza, Luísa Sonza, Xamã e Seu Jorge são atrações de festival na praia de Copacabana

Criolo, Liniker e Majur também estão na programação do TIM Music Rio em maio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 13:17

Show da cantora Iza no palco Sunset, no terceiro dia do Rock in Rio, no parque Olímpico (zona oeste do Rio)
Show da cantora Iza no palco Sunset, no terceiro dia do Rock in Rio, no parque Olímpico (zona oeste do Rio) Crédito: 29.set.2019/Folhapress
O festival TIM Music Rio anunciou nesta quinta (28) a programação de shows na praia de Copacabana (zona sul do Rio) em dois fins de semana de maio. Seu Jorge abre os trabalhos em 7 de maio; Xamã, Luísa Sonza e Majur se unem no palco em 8 de maio; no fim de semana seguinte, em 14 de maio, Criolo e Liniker se apresentam juntos; para fechar o evento, no dia 15 de maio, Iza toma o espaço.
O palco será montado na altura do posto 4, em frente à rua Constante Ramos, próxima à estação de metrô Siqueira Campos.
Além dos shows principais, o festival tem uma programação de festas. Entre elas, estão a Auê, o DJ Zédoroque e o Baile do Sadam, Segue o Baile, liderado por Zé Ricardo, e Lúcio Mauro Filho com Pedro Baby.
O evento gratuito, de certa forma, substitui o TIM Verão, que ocuparia a orla carioca no início do ano, mas teve de ser adiado por causa da pandemia de Covid-19.
"Nosso último evento antes da pandemia foi, justamente, o Verão TIM, no início de 2020. Por isso, retomar esse festival agora é muito simbólico. A ideia é promover o reencontro dos cariocas com a música grátis na praia, algo que é tão tradicional na cidade", diz Ana Paula Castello Branco, diretora de comunicação e marca da TIM Brasil.
  • PROGRAMAÇÃO
  • 7 de maio (sábado)
  • Show: Seu Jorge
  • Festa: Auê

  • 8 de maio (domingo)
  • Show: Xamã, Luísa Sonza e Majur
  • Festa: DJ Zédoroque e Baile do Sadam

  • 14 de maio (sábado)
  • Show: Criolo e Liniker
  • Festa: Segue o Baile, com Zé Ricardo

  • 15 de maio (domingo)
  • Show: Iza
  • Festa: A Lei Natural dos Encontros, com Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby

  • TIM MUSIC RIO
  • Quando: 7, 8, 14 e 15 de maio (17h)
  • Onde: praia de Copacabana, em frente à rua Constante Ramos
  • Quanto: grátis

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