"O Pai Tá On": Tiee apresenta novo single em show no ES

O cantor Tiee Crédito: Instagram/@tieeoficial

Tiee mandou avisar que "o pai tá on" e chega com tudo para animar a galera de Linhares, Norte do Espírito Santo. O show está marcado para esta sexta-feira (29), no Butiquim do Gordinho, e o cantor promete apresentar sua mais nova canção "O Pai Tá On", lançada durante o feriado de Tiradentes, para o público.

"Voltar a cantar no ES é sempre uma alegria e, desta vez, ainda terá um sabor todo especial, pois vou apresentar a minha nova música, 'O Pai tá On'. Me sinto muito acolhido nessa cidade e vou retribuir com um show repleto de sucessos", diz o hitmaker.

Composto em parceria com Tomaz Paulista, o single traz uma letra bem-humorada mesclada com a vibe divertida do pagode e, nele, Tiee dá o recado: "O pai tá on / Pra beijar na boca e sarnear / O pai tá on / Doei pra vizinha o meu sofá / O pai tá on / E ninguém no mundo tem moral pra me julgar".

Além da nova canção, o músico deve apresentar no show de Linhares alguns de seus hits famosos como "O Som do Tambor", "Porradão", "Lugarzinho", "Fernando de Noronha" e "Casa Azul". A noite ainda contará com apresentações de Luma e Sambolada.

Ao longo de uma trajetória de 20 anos de carreira, Tiee acumula números impressionantes, como o clipe de "Modo Avião", que alcançou a marca de 24 milhões de visualizações e "Acende o Celular", ultrapassando 10 milhões de plays no Spotify. Não vale esquecer que ele já escreveu sucessos para nomes como Arlindo Cruz, Péricles, Bom Gosto, Pixote, Thiaguinho, Belo e outros gigantes do pagode.

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