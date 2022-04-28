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Música

"O Pai Tá On": Tiee apresenta novo single em show no ES

Canção lançada durante o feriado vai animar os capixabas em apresentação nesta sexta (29), em Linhares
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 12:05

O cantor Tiee
O cantor Tiee Crédito: Instagram/@tieeoficial
Tiee mandou avisar que "o pai tá on" e chega com tudo para animar a galera de Linhares, Norte do Espírito Santo. O show está marcado para esta sexta-feira (29), no Butiquim do Gordinho, e o cantor promete apresentar sua mais nova canção "O Pai Tá On", lançada durante o feriado de Tiradentes, para o público.
"Voltar a cantar no ES é sempre uma alegria e, desta vez, ainda terá um sabor todo especial, pois vou apresentar a minha nova música, 'O Pai tá On'. Me sinto muito acolhido nessa cidade e vou retribuir com um show repleto de sucessos", diz o hitmaker.
Composto em parceria com Tomaz Paulista, o single traz uma letra bem-humorada mesclada com a vibe divertida do pagode e, nele, Tiee dá o recado: "O pai tá on / Pra beijar na boca e sarnear / O pai tá on / Doei pra vizinha o meu sofá / O pai tá on / E ninguém no mundo tem moral pra me julgar".
Além da nova canção, o músico deve apresentar no show de Linhares alguns de seus hits famosos como "O Som do Tambor", "Porradão", "Lugarzinho", "Fernando de Noronha" e "Casa Azul". A noite ainda contará com apresentações de Luma e Sambolada.
Ao longo de uma trajetória de 20 anos de carreira, Tiee acumula números impressionantes, como o clipe de "Modo Avião", que alcançou a marca de 24 milhões de visualizações e "Acende o Celular", ultrapassando 10 milhões de plays no Spotify. Não vale esquecer que ele já escreveu sucessos para nomes como Arlindo Cruz, Péricles, Bom Gosto, Pixote, Thiaguinho, Belo e outros gigantes do pagode.

SERVIÇO

  • SHOW DE TIEE
  • Quando: sexta-feira (29), a partir das 21h
  • Onde: Butiquim do Gordinho - R. Nair Durão Guimarães, 2-208 - Três Barras, Linhares
  • Ingressos: R$ 40, à venda no site Lebillet.com.br

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