Após dois anos sem a realização presencial, a tradicional Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá está de volta em 2022. A 33ª edição do evento está marcada para os dias 28 de abril a 08 de maio, com uma programação recheada de atividades culturais. Além disso, neste ano a comemoração se estende ao 34º Aniversário de Emancipação Política do município.
Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá terá dez dias de atrações em 2022
Na programação, eleição da Rainha e Princesas Pomeranas, Vovô e Vovó Pomeranos, representação do Casamento Pomerano, Concurso Lenhador, apresentação dos grupos de danças típicas, contos e causos em pomerano. A família Fritz e Frida, formada pelos personagens clássicos da Festa, promete levar muita alegria para as ruas de Santa Maria de Jetibá.
Uma novidade neste ano é a realização dos Jogos Germânicos, que prometem muita diversão com corrida do ovo na colher, corrida de carrinho de mão e arremesso de chopp. A programação também invade o interior de Santa Maria, com diversas atividades por todo o município.
O tradicional e tão esperado Desfile dos Comércios, com show da banda Germanos, e o “Rock da Tarde”, com a Banda K´tinga, também estão confirmados nesta edição. Já o Desfile Histórico, muito esperado nas edições do evento, não irá acontecer em 2022 por conta da Covid-19.
Em 2020, a festa foi cancelada por conta das medidas restritivas da pandemia. No ano seguinte, a alternativa foi realizar o evento de forma totalmente virtual.
Em compensação, a Festa Pomerana terá dez dias de muita festa e cultura em 2022. Agora é só vestir seu traje típico e entrar no clima da manifestação cultural mais pomerana do Estado.
Confira a programação completa:
- 28 DE ABRIL - QUINTA-FEIRA - AUDITÓRIO IECLB Alto São Sebastião
- 17h30 - Roda de Contos e Causos em Pomerano. Participação Família Fritz e Frida, Gugu da Concertina e Tales
- e “Gêmeos do Fandango”
- 29 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA - Ginásio de Esportes Hermann Röelke
- 14h - Eleição Vovó e Vovô Pomeranos
- 18h - Eleição Menininha e Menininho Pomeranos
- 20h - Eleição Rainha e Princesas Pomeranas
- 30 DE ABRIL - SÁBADO - Quadra de Recreio
- 18h - Roda de Contos e Causos em Pomerano. Participação Família Fritz e Frida, Grupo de Danças Holland
- Dans, Gugu da Concertina e Tales e “Gêmeos do Fandango”
- 01 DE MAIO – DOMINGO- Centro de Vivência da Terceira Idade de Alto Rio Possmoser
- 13h - Roda de Contos e Causos em Pomerano. Participação Família Fritz e Frida, Grupo de Danças Holland
- Dans, Gugu da Concertina e Tales e “Gêmeos do Fandango”
- 02 DE MAIO –SEGUNDA-FEIRA - EMEF João Lauvers em São João do Garrafão
- 16h - Inaugurações e Ordens de Serviços
- 19h - Roda de Contos e Causos em Pomerano. Participação Família Fritz e Frida - Danças Folclóricas -
- “Gemeos do Fandango” - Orquestra de Violões - Exposição de Utensílios Pomeranos - Coral e Coro de
- Trombones da Comunidade Luterana de Garrafão.
- 03 DE MAIO – TERÇA-FEIRA
- 09h - Abertura da Exposição de Vestidos de Noiva Pomeranos - Museu da Imigração Pomerana
- 13h - Cortejo com a Família Fritz e Frida, Gugu da Concertina e Tales e “Gêmeos do Fandango” - Alto Santa
- Maria
- 04 DE MAIO – QUARTA-FEIRA - Salão Da Comunidade Luterana Esperança - Caramuru
- 19h - Roda de Contos e Causos em Pomerano. Participação Família Fritz e Frida, Gugu da Concertina e
- Tales e “Gêmeos do Fandango”
- 05 DE MAIO – QUINTA-FEIRA
- 16h - Sessão Solene Alusiva à 33ª Festa Pomerana e 34º Aniversário de Emancipação Política – Câmara
- Municipal
- 18h - Reinauguração da Praça Florêncio Augusto Berger
- 19h - Gugu da Concertina e Tales
- 06 DE MAIO – SEXTA FEIRA
- 05h - Alvorada com Coro de Metais - Ruas da Cidade
- 06h - Homenagem ao município com o Exmo. Prefeito Municipal e Vice Prefeito - Morro da Bela Vista
- 06h30 - Tocador de Concertina na Feira Cidadã - Mercado Municipal Henrique A. Jacob
- 09h - Projeto Imigrantes do Arquivo Público - Praça Florêncio Augusto Berger
- 18h - Desfile dos Comércios - Saida da Gilvan Pneus - Realização: ACE - SMJ
- 22h - Apresentação da Banda Germanos - Pátio - Realização: ACE - SMJ
- 07 DE MAIO – SÁBADO
- 06h - Alvorada com Coro de Metais - Ruas da Cidade
- 09h - Projeto Imigrantes do Arquivo Público - Praça Florêncio Augusto Berger
- 10h - 1ª Etapa do IV Concurso do Lenhador - Praça Florêncio Augusto Berger
- I Jogos Germânicos: Corrida do Ovo na Colher, Corrida de Carrinho de Mão e Arremesso de Chopp
- 15h - Encenação do Casamento Pomerano - comunidade de Recreio - Praça Florêncio Augusto Berger
- 16h - Rock Cultural - Grupo K’tinga - Pátio Realização: ACE-SMJ
- 19h - Grupos de Danças Folclóricas Kinderland - Tanzerland - Pommerland - Fritzadans - Ginásio de Esportes
- Hermann Röelke
- 21h30 - Apresentação Musical com Emerson Tesch - Pátio - Realização: ACE - SMJ
- 22h30 - Apresentação Musical com Leandro e Tiago - Pátio - Realização: ACE - SMJ
- 08 DE MAIO – DOMINGO
- 08h - Passeio Ciclístico - Saída da Prefeitura - Realização: SMJ BIKE
- 10h - Final IV Concurso do Lenhador - Praça Florêncio Augusto Berger
- I Jogos Germânicos - Corrida do Ovo na Colher - Corrida de Carrinho de Mão e Arremesso de Chopp
- 14h - Grupos de Danças Folclóricas Os Pomeranos - Hochlandtanz - Neo Latino e Pomerdansen - Ginásio de
- Esportes Hermann Röelke
*Com informações da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá