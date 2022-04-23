A família Fritz e Frida da Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá Crédito: Gerência de comunicação / Prefeitura de Santa Maria de Jetibá

Após dois anos sem a realização presencial, a tradicional Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá está de volta em 2022. A 33ª edição do evento está marcada para os dias 28 de abril a 08 de maio, com uma programação recheada de atividades culturais. Além disso, neste ano a comemoração se estende ao 34º Aniversário de Emancipação Política do município.

Your browser does not support the audio element. Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá terá dez dias de atrações em 2022

Na programação, eleição da Rainha e Princesas Pomeranas, Vovô e Vovó Pomeranos, representação do Casamento Pomerano, Concurso Lenhador, apresentação dos grupos de danças típicas, contos e causos em pomerano. A família Fritz e Frida, formada pelos personagens clássicos da Festa, promete levar muita alegria para as ruas de Santa Maria de Jetibá.

Fritz e Frida Crédito: Gerência de comunicação / Prefeitura de Santa Maria de Jetibá

Uma novidade neste ano é a realização dos Jogos Germânicos, que prometem muita diversão com corrida do ovo na colher, corrida de carrinho de mão e arremesso de chopp. A programação também invade o interior de Santa Maria, com diversas atividades por todo o município.

Your browser does not support the video tag.

O tradicional e tão esperado Desfile dos Comércios, com show da banda Germanos, e o “Rock da Tarde”, com a Banda K´tinga, também estão confirmados nesta edição. Já o Desfile Histórico, muito esperado nas edições do evento, não irá acontecer em 2022 por conta da Covid-19.

Em 2020, a festa foi cancelada por conta das medidas restritivas da pandemia. No ano seguinte, a alternativa foi realizar o evento de forma totalmente virtual.

Em compensação, a Festa Pomerana terá dez dias de muita festa e cultura em 2022. Agora é só vestir seu traje típico e entrar no clima da manifestação cultural mais pomerana do Estado.

Rainha e Princesas Pomeranas Crédito: Gerência de comunicação / Prefeitura de Santa Maria de Jetibá

Confira a programação completa:

28 DE ABRIL - QUINTA-FEIRA - AUDITÓRIO IECLB Alto São Sebastião

17h30 - Roda de Contos e Causos em Pomerano. Participação Família Fritz e Frida, Gugu da Concertina e Tales

e “Gêmeos do Fandango”





29 DE ABRIL – SEXTA-FEIRA - Ginásio de Esportes Hermann Röelke

14h - Eleição Vovó e Vovô Pomeranos

18h - Eleição Menininha e Menininho Pomeranos

20h - Eleição Rainha e Princesas Pomeranas





30 DE ABRIL - SÁBADO - Quadra de Recreio

18h - Roda de Contos e Causos em Pomerano. Participação Família Fritz e Frida, Grupo de Danças Holland

Dans, Gugu da Concertina e Tales e “Gêmeos do Fandango”





01 DE MAIO – DOMINGO- Centro de Vivência da Terceira Idade de Alto Rio Possmoser

13h - Roda de Contos e Causos em Pomerano. Participação Família Fritz e Frida, Grupo de Danças Holland

Dans, Gugu da Concertina e Tales e “Gêmeos do Fandango”





02 DE MAIO –SEGUNDA-FEIRA - EMEF João Lauvers em São João do Garrafão

16h - Inaugurações e Ordens de Serviços

19h - Roda de Contos e Causos em Pomerano. Participação Família Fritz e Frida - Danças Folclóricas -

“Gemeos do Fandango” - Orquestra de Violões - Exposição de Utensílios Pomeranos - Coral e Coro de

Trombones da Comunidade Luterana de Garrafão.





03 DE MAIO – TERÇA-FEIRA

09h - Abertura da Exposição de Vestidos de Noiva Pomeranos - Museu da Imigração Pomerana

13h - Cortejo com a Família Fritz e Frida, Gugu da Concertina e Tales e “Gêmeos do Fandango” - Alto Santa

Maria





04 DE MAIO – QUARTA-FEIRA - Salão Da Comunidade Luterana Esperança - Caramuru

19h - Roda de Contos e Causos em Pomerano. Participação Família Fritz e Frida, Gugu da Concertina e

Tales e “Gêmeos do Fandango”





05 DE MAIO – QUINTA-FEIRA

16h - Sessão Solene Alusiva à 33ª Festa Pomerana e 34º Aniversário de Emancipação Política – Câmara

Municipal

18h - Reinauguração da Praça Florêncio Augusto Berger

19h - Gugu da Concertina e Tales





06 DE MAIO – SEXTA FEIRA

05h - Alvorada com Coro de Metais - Ruas da Cidade

06h - Homenagem ao município com o Exmo. Prefeito Municipal e Vice Prefeito - Morro da Bela Vista

06h30 - Tocador de Concertina na Feira Cidadã - Mercado Municipal Henrique A. Jacob

09h - Projeto Imigrantes do Arquivo Público - Praça Florêncio Augusto Berger

18h - Desfile dos Comércios - Saida da Gilvan Pneus - Realização: ACE - SMJ

22h - Apresentação da Banda Germanos - Pátio - Realização: ACE - SMJ





07 DE MAIO – SÁBADO

06h - Alvorada com Coro de Metais - Ruas da Cidade

09h - Projeto Imigrantes do Arquivo Público - Praça Florêncio Augusto Berger

10h - 1ª Etapa do IV Concurso do Lenhador - Praça Florêncio Augusto Berger

I Jogos Germânicos: Corrida do Ovo na Colher, Corrida de Carrinho de Mão e Arremesso de Chopp

Corrida do Ovo na Colher, Corrida de Carrinho de Mão e Arremesso de Chopp 15h - Encenação do Casamento Pomerano - comunidade de Recreio - Praça Florêncio Augusto Berger

16h - Rock Cultural - Grupo K’tinga - Pátio Realização: ACE-SMJ

19h - Grupos de Danças Folclóricas Kinderland - Tanzerland - Pommerland - Fritzadans - Ginásio de Esportes

Hermann Röelke

21h30 - Apresentação Musical com Emerson Tesch - Pátio - Realização: ACE - SMJ

22h30 - Apresentação Musical com Leandro e Tiago - Pátio - Realização: ACE - SMJ





08 DE MAIO – DOMINGO

08h - Passeio Ciclístico - Saída da Prefeitura - Realização: SMJ BIKE

10h - Final IV Concurso do Lenhador - Praça Florêncio Augusto Berger

I Jogos Germânicos - Corrida do Ovo na Colher - Corrida de Carrinho de Mão e Arremesso de Chopp

Corrida do Ovo na Colher - Corrida de Carrinho de Mão e Arremesso de Chopp 14h - Grupos de Danças Folclóricas Os Pomeranos - Hochlandtanz - Neo Latino e Pomerdansen - Ginásio de

Esportes Hermann Röelke