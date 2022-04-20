Nando Reis comenta vídeo de reggae na missa da Festa da Penha: "Quem nunca"

O cantor Nando Reis comentou no Twitter a situação que aconteceu numa missa da Festa da Penha, em Vila Velha. Durante a cerimônia, o técnico de som, Vanderley Gaigher, colocou um reggae para tocar no lugar da música "Laços", de Nando com Ana Vilela, escolhida pelo Frei Gustavo Medella, que seguiria com o sermão.
"Poxa, Vanderley, se eu soubesse teria combinado uma versão reggae de 'Laços' com Ana Vilela e Gabriel Moura só para você! Quem nunca se atrapalhou desse jeito que atire o primeiro 'All Star'. Me diverti aqui com o registro de vocês", escreveu o artista, ao repostar o vídeo do momento.
Após o vídeo viralizar, Vanderley explicou como toda a situação aconteceu. Segundo o técnico, o Frei Gustavo enviou um link para ele por meio de um aplicativo de mensagens. Achando que seria apenas uma música, ele deu o play quando pedido. Porém, o link era de uma playlist e a primeira música a tocar foi o reggae.
"Fiquei esperando ele se manifestar para 'mutar'. Se, pelo menos, ele tivesse olhado para mim ou me fizesse um sinal, eu teria tirado o som na hora, mas ele ficou quieto, na dele. Ninguém estava entendendo nada", contou Vanderley à TV Gazeta.
Gustavo, disse que só conhecia o ritmo da música que acabou tocada erradamente, e não a letra. "Eu nunca tinha ouvido a música, só conhecia o ritmo", contou.
Sobre ter virado meme, Vanderley se mostrou surpreso: "Viramos 'meme' na internet: por um lado, fico feliz, por outro, tímido por isso ter acontecido. Foi uma novidade, porque a gente que trabalha na área de sonorização praticamente não aparece. Dessa vez, criou um clima que não teve como fugir", contou.