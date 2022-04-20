Paulo André vira Líder e garante lugar no top 4 da edição do "BBB 22"

Lider: Paulo André Camilo Crédito: Fabio Rocha 2022/Globo

Paulo André ganhou uma prova de habilidade e se tornou o novo Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo). Com isso, ele garantiu seu lugar entre os quatro finalistas do reality.

Na dinâmica, os brothers precisavam primeiro achar um saco com bolinhas no meio de uma grande piscina de bolinhas. Se achassem, deveriam correr até uma pista íngreme, onde tinham que fazer as bolinhas se encaixarem em caçapas.

Douglas foi o último a terminar a prova e foi direto para o Paredão. Para o grupo VIP, P.A. chamou Arthur Aguiar.

Mais cedo nesta terça (19), Gustavo foi o escolhido pelo público para deixar a casa do BBB 22, com 81,53% dos votos. O curitibano disputava o Paredão contra Eliezer e Paulo André, que receberam 16,08% e 2,39% dos votos, respectivamente.