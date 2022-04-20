KLB anuncia retorno em turnê especial com passagem pelo ES

"Vida, devolva minhas fantasias/ Meus sonhos de viver a vida/ Devolva-me o ar"... Quem não se lembra da romântica (ou mesmo não dançou agarradinho com o crush) "A Dor desse Amor"? Pois fique ligado, que os autores do hit, a banda KLB, anunciaram o retorno aos palcos com a turnê "20 +2 Experience", que celebrará duas décadas de carreira e o lançamento do primeiro álbum do trio, que explodiu com os hits "A Dor Desse Amor" e "Ela não está aqui".
A melhor notícia vem agora... Vitória é uma das 17 cidades escolhidas para receber o espetáculo, com dada a ser marcada futuramente. "20 +2 Experience" começa dia 11 de junho, em São Paulo, com vendas de ingressos começando em 28 de abril.
Além de Vitória e São Paulo, outras cidades confirmadas são: Rio de Janeiro, Porto Alegre, São José (SC), Curitiba, Ribeirão Preto (SP), Brasília, Belo Horizonte, Natal, Recife, Salvador, Maceió, Manaus, Belém, Campinas (SP) e Fortaleza.
NOSTALGIA
Há cerca de sete anos afastado dos holofotes, o KLB foi (e ainda é) uma das boy bands mais famosas do mercado fonográfico brasileiro. Quem "viveu" a cultura pop dos anos 2000 conhece muito bem os irmãos Kiko, Leandro e Bruno.
Eles lideraram as paradas das principais emissoras de rádios, eram semanalmente atração de programas de TV e conquistaram os corações de muitas adolescentes da época. Os números impressionam, a começar pelos mais de sete milhões de álbuns vendidos.
"Será muito gostoso revisitar a nossa história! Essa reunião será a realização de um sonho de todos os nossos fãs e dos nossos familiares também. Construímos uma carreira muito bonita e sólida. Durante todo esse tempo, as pessoas nunca deixaram de pedir o nosso reencontro e estamos prontos para levar muito amor e carinho para vocês. Será uma verdadeira celebração de anos mágicos em nossas vidas", declarou o grupo, em comunicado à imprensa para anunciar o retorno.
Com previsão de duração de duas horas de espetáculo, a ideia é protagonizar o "setlist dos sonhos", a partir de hits como "A Dor Desse Amor" (clipe abaixo), "Um Anjo", "Ela Não Está Aqui', "Minha Timidez", "Por Que Tem Que Ser Assim?", "Estou Em Suas Mãos" e "Por Causa de Você", entre outras.
Além disso, está previsto o lançamento de uma nova faixa, que será revelada nos próximos dias, e a versão especial para a clássica "Everything I Do", de Bryan Adams. Os artistas devem aproveitar essa longa série de apresentações para a gravação de um DVD.
CONFIRA AS DATAS E AS CIDADES QUE RECEBERÃO "20 +2 EXPERIENCE"
- 11/06 (sábado) – São Paulo/SP
- 08/07 (sexta) – Rio de Janeiro/RJ
- 28/07 (quinta) – Porto Alegre/RS
- 29/07 (sexta-feira) – São José/SC
- 30/07 (sábado) – Curitiba/PR
- 06/08 (sábado) – Ribeirão Preto/SP
- 12/08 (sexta) – Brasília/DF
- 13/08 (sábado) – Belo Horizonte/MG
- 20/08 (sábado) – Natal/RN
- 21/08 (domingo) – Recife/PE
- 26/08 (sexta) – Salvador/BA
- 27/08 (sábado) – Maceió/AL
- 03/09 (sábado) – Manaus/AM
- 04/09 (domingo) – Belém/PA
- Data em breve – Campinas/SP
- Data em breve – Vitória/ES
- Data em breve – Fortaleza/CE