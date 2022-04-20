KLB anuncia retorno em turnê especial com passagem pelo ES

KLB está de volta aos holofotes com a turnê "20 +2 Experience" Crédito: Marcos Mazini

"Vida, devolva minhas fantasias/ Meus sonhos de viver a vida/ Devolva-me o ar"... Quem não se lembra da romântica (ou mesmo não dançou agarradinho com o crush) "A Dor desse Amor"? Pois fique ligado, que os autores do hit, a banda KLB, anunciaram o retorno aos palcos com a turnê "20 +2 Experience", que celebrará duas décadas de carreira e o lançamento do primeiro álbum do trio, que explodiu com os hits "A Dor Desse Amor" e "Ela não está aqui".

A melhor notícia vem agora... Vitória é uma das 17 cidades escolhidas para receber o espetáculo, com dada a ser marcada futuramente. "20 +2 Experience" começa dia 11 de junho, em São Paulo, com vendas de ingressos começando em 28 de abril.

Além de Vitória e São Paulo, outras cidades confirmadas são: Rio de Janeiro, Porto Alegre, São José (SC), Curitiba, Ribeirão Preto (SP), Brasília, Belo Horizonte, Natal, Recife, Salvador, Maceió, Manaus, Belém, Campinas (SP) e Fortaleza.

NOSTALGIA

Há cerca de sete anos afastado dos holofotes, o KLB foi (e ainda é) uma das boy bands mais famosas do mercado fonográfico brasileiro. Quem "viveu" a cultura pop dos anos 2000 conhece muito bem os irmãos Kiko, Leandro e Bruno.

Eles lideraram as paradas das principais emissoras de rádios, eram semanalmente atração de programas de TV e conquistaram os corações de muitas adolescentes da época. Os números impressionam, a começar pelos mais de sete milhões de álbuns vendidos.

"Será muito gostoso revisitar a nossa história! Essa reunião será a realização de um sonho de todos os nossos fãs e dos nossos familiares também. Construímos uma carreira muito bonita e sólida. Durante todo esse tempo, as pessoas nunca deixaram de pedir o nosso reencontro e estamos prontos para levar muito amor e carinho para vocês. Será uma verdadeira celebração de anos mágicos em nossas vidas", declarou o grupo, em comunicado à imprensa para anunciar o retorno.

Com previsão de duração de duas horas de espetáculo, a ideia é protagonizar o "setlist dos sonhos", a partir de hits como "A Dor Desse Amor" (clipe abaixo), "Um Anjo", "Ela Não Está Aqui', "Minha Timidez", "Por Que Tem Que Ser Assim?", "Estou Em Suas Mãos" e "Por Causa de Você", entre outras.

Além disso, está previsto o lançamento de uma nova faixa, que será revelada nos próximos dias, e a versão especial para a clássica "Everything I Do", de Bryan Adams. Os artistas devem aproveitar essa longa série de apresentações para a gravação de um DVD.

CONFIRA AS DATAS E AS CIDADES QUE RECEBERÃO "20 +2 EXPERIENCE"