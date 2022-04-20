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Romance

Silva e viúvo de Paulo Gustavo estão se conhecendo melhor, diz jornal

Segundo o jornal Extra, encontros entre Thales Bretas e o capixaba estão sendo recorrentes. Os dois começaram a se aproximar depois de serem apresentados por amigos em comum
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 10:04

O cantor Silva e o médico Thales Bretas estão se conhecendo melhor, diz jornal
O cantor Silva e o médico Thales Bretas estão se conhecendo melhor, diz jornal Crédito: Reprodução/Instagram
O capixaba Silva e o médico Thales Bretas estão se conhecendo melhor. De acordo com o jornal Extra, o cantor e o viúvo do ator Paulo Gustavo, falecido em 2021 por complicações da Covid-19, estariam flertando nos últimos tempos. Inclusive o clima de romance já é de conhecimento dos amigos mais próximos.
Segundo o jornal, Silva e Thales começaram a se aproximar depois de serem apresentados por amigos em comum. Porém, os encontros ficaram frequentes nas últimas semanas, após o médico ter sido flagrado assistindo ao show do cantor no festival Lollapalooza, no dia 26 de março. Na ocasião, Thales estava acompanhado da amiga e modelo Carol Trentini, além da irmã de Paulo Gustavo, Juliana.
E não para por aí, durante um festival em Belo Horizonte, no início de abril, o músico e o médico voltaram a se encontrar. Desta vez, Thales apareceu em uma foto dentro do camarim do cantor capixaba. O registro também contou com a presença de outros globais, como Samantha Schmutz e Marcus Majella.
No último fim de semana, Thales também prestigiou Silva no festival Rock the Mountain, no Rio de Janeiro. Os artistas Majella e Samantha acompanharam o médico na plateia, mas não houve registros junto do capixaba.
Vale lembrar que Silva está solteiro desde o término com o estilista Renan Mantovanelli, com quem havia reatado em janeiro de 2021. Já em relação ao viúvo do humorista, o jornal Extra afirma que os amigos de Thales garantem que ele não está pronto para assumir uma relação séria agora.

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