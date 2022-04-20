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BBB 22

BBB 22: Gustavo é eliminado com 81,53% dos votos

Brother disputava Paredão com Eliezer e Paulo André
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 08:32

Gustavo do BBB 22
Gustavo do BBB 22 Crédito: Instagram/BBB
Com 81,53% dos votos, Gustavo foi o escolhido pelo público para deixar nesta terça (19) a casa do Big Brother Brasil 22 (Globo). O curitibano disputava a permanência na casa contra Eliezer e Paulo André, que receberam 16,08% e 2,39% dos votos, respectivamente.
Durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt criticou a estratégia dos brothers do Quarto Grunge nos Paredões da reta final do programa. Como só restam eles e Eli na casa, o grupo decidiu se revezar na berlinda, escolhendo sempre quem foi emparedado há mais tempo.
Pedro Scooby foi quem venceu a última prova do Líder, no domingo (17). Na dinâmica, os brothers vestiram fantasias de carrinhos e precisavam percorrer uma pista em um tabuleiro em escala humana. Eles avançavam de casa em casa de acordo com cartões sorteados numa urna e instruções ao longo da pista. Scooby chegou primeiro ao final da pista e escolheu Paulo André como companheiro no grupo VIP.
O Paredão foi formado logo em seguida. Eli foi indicado pelo Líder Scooby, e Gustavo foi o mais votado pelos outros brothers no confessionário. No Contragolpe, Gustavo puxou Paulo André.
Antes disso, ainda no domingo, Jessilane foi eliminada do reality com 63,63% dos votos. Ela disputava a a berlinda contra Arthur, Eliezer e Douglas, que receberam 28,54%, 5,91%, e 1,92% dos votos, respectivamente.
Jessi era a última mulher na casa do BBB 22. Isso significa que o programa terá um campeão homem, o que não acontecia desde o BBB 15, no qual Cézar Lima levou a melhor. Também se igualaram o número de campeões homens e mulheres na história do programa. ​

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