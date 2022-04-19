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BBB 22

Tadeu Schmidt mostra 'anotações' do Jogo da Discórdia do BBB 22

Dinâmica desta segunda (18) deixou brothers confusos na casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 13:17

O apresentador Tadeu Schmidt mostrando suas 'anotações'
O apresentador Tadeu Schmidt mostrando suas 'anotações' Crédito: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt
Após o Jogo da Discórdia da noite desta segunda-feira (18), o apresentador do Big Brother Brasil 22 (Globo), Tadeu Schmidt, 47, mostrou para seus seguidores o que ele havia "anotado" em seus cards durante a dinâmica.
"Exclusivo! Fotógrafo revela o que Tadeu Schmidt anotava, durante o Jogo da Discórdia!", escreveu ele na legenda. "E a brincadeira não acabou, ainda, não! É ou não é, Boninho?", completou Schmidt, fazendo menção ao diretor do reality show.
A foto mostra o apresentador segurando um dos cards com um desenho de uma casa, uma árvore e uma nuvem. Schmidt tirou a selfie no estúdio onde recebe os eliminados e também apresenta o programa diariamente. "Tadeu desenhando a discórdia", escreveu uma internauta nos comentários.
A dinâmica da última noite foi considerada misteriosa pelos brothers. O jogo foi dividido em duas partes. Na primeira, os três emparedados --Eliezer, Gustavo e Paulo André-- deveriam escolher algum outro participante assumir seus lugares no Paredão. As opções se restringiam, na verdade, a Douglas e Arthur, já que Pedro Scooby é Líder e não podia ser nomeado.
Na segunda fase do jogo, Schmidt pediu para Scooby escolher alguém para salvar da berlinda. Em seguida, pediu para Douglas e Arthur tentarem adivinhar qual será o motivo da eliminação de Eli, Gustavo e P.A., caso eles deixem o reality nesta terça (19).
Mas a dinâmica terminou sem que o apresentador explicasse o motivo das perguntas. "Então tá, gente. Fiquem bem. A gente se encontra a qualquer momento. E amanhã seremos cinco", disse Schmidt, encerrando o programa ao vivo.
A confusão se instalou na sala. "Valeu, Tadeu. E agora, como é que dorme?", perguntou Douglas, em tom de ironia. "E agora?", se surpreendeu Arthur. Gustavo supôs que Tadeu estava fazendo anotações enquanto os brothers o respondiam. Na varanda, logo depois, Scooby cogitou a possibilidade de as perguntas do Jogo da Discórdia estarem relacionadas com a próxima prova pela liderança.
Após a transmissão, o diretor do reality, Boninho, anunciou nas redes sociais uma outra medida que será tomada pela produção para embaralhar as expectativas dos participantes. "Nunca está bom quando pode piorar. A gente ouviu uma conversa do Arthur, então amanhã de manhã a gente vai falar: 'todo mundo de mala pronta'. Por quê? Só para a gente se divertir", disse.

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