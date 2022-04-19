Tadeu Schmidt mostra 'anotações' do Jogo da Discórdia do BBB 22

O apresentador Tadeu Schmidt mostrando suas 'anotações' Crédito: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt

Após o Jogo da Discórdia da noite desta segunda-feira (18), o apresentador do Big Brother Brasil 22 (Globo), Tadeu Schmidt, 47, mostrou para seus seguidores o que ele havia "anotado" em seus cards durante a dinâmica.

"Exclusivo! Fotógrafo revela o que Tadeu Schmidt anotava, durante o Jogo da Discórdia!", escreveu ele na legenda. "E a brincadeira não acabou, ainda, não! É ou não é, Boninho?", completou Schmidt, fazendo menção ao diretor do reality show.

A foto mostra o apresentador segurando um dos cards com um desenho de uma casa, uma árvore e uma nuvem. Schmidt tirou a selfie no estúdio onde recebe os eliminados e também apresenta o programa diariamente. "Tadeu desenhando a discórdia", escreveu uma internauta nos comentários.

A dinâmica da última noite foi considerada misteriosa pelos brothers. O jogo foi dividido em duas partes. Na primeira, os três emparedados --Eliezer, Gustavo e Paulo André-- deveriam escolher algum outro participante assumir seus lugares no Paredão. As opções se restringiam, na verdade, a Douglas e Arthur, já que Pedro Scooby é Líder e não podia ser nomeado.

Na segunda fase do jogo, Schmidt pediu para Scooby escolher alguém para salvar da berlinda. Em seguida, pediu para Douglas e Arthur tentarem adivinhar qual será o motivo da eliminação de Eli, Gustavo e P.A., caso eles deixem o reality nesta terça (19).

Mas a dinâmica terminou sem que o apresentador explicasse o motivo das perguntas. "Então tá, gente. Fiquem bem. A gente se encontra a qualquer momento. E amanhã seremos cinco", disse Schmidt, encerrando o programa ao vivo.

A confusão se instalou na sala. "Valeu, Tadeu. E agora, como é que dorme?", perguntou Douglas, em tom de ironia. "E agora?", se surpreendeu Arthur. Gustavo supôs que Tadeu estava fazendo anotações enquanto os brothers o respondiam. Na varanda, logo depois, Scooby cogitou a possibilidade de as perguntas do Jogo da Discórdia estarem relacionadas com a próxima prova pela liderança.