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Julia Roberts diz que deixou comédias românticas por não achar nada 'bom'

'Se eu achasse que algo era bom o suficiente, eu teria feito', afirmou atriz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 11:45

Julia Roberts diz que deixou comédias românticas por não achar nada 'bom'
Julia Roberts diz que deixou comédias românticas por não achar nada 'bom' Crédito: Reuters/Folhapress
Quase duas décadas longe das comédias românticas, a atriz Julia Roberts, 54, -que brilhou em seus papéis em filmes como "Uma Linda Mulher" (1990)- contou que optou por não fazer mais filmes do gênero por não achar nada que fosse "bom o suficiente".
"As pessoas às vezes interpretam mal a quantidade de tempo que eu não faço uma comédia romântica, como se eu não quisesse fazer uma", explicou ela, em entrevista ao jornal New York Times. "Se tivesse lido algo que eu achasse que era o nível do roteiro de 'Notting Hill' ou da diversão maluca de 'O Casamento do Meu Melhor Amigo', eu o faria."
"Eles não existiram até este filme que acabei de fazer que Ol Parker escreveu e dirigiu", completou a artista, que integra o elenco de "Tickets to Paradise", comédia romântica que conta também com George Clooney, 60, e está prevista para estrear em outubro deste ano.
Além disso, ela diz que ficou mais exigente ao decidir com o que iria trabalhar devido à criação de seus filhos, os gêmeos Hazel e Phinnaeus, 17, e Henry, 14, frutos de seu casamento com o diretor de fotografia Daniel Molder.
"Se eu achasse que algo era bom o suficiente, eu teria feito. Mas também tive três filhos nos últimos 18 anos. Isso eleva ainda mais a exigência [sobre a qualidade de um filme]", pontuou. Além de "Tickets to Paradise", Roberts também estrela a série "Gaslit", que estreia no próximo dia 24.

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