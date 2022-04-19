Famosos

Xuxa diverge de fã apoiadora do presidente Jair Bolsonaro

Assessoria nega que apresentadora se recusou a tirar foto com mulher
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 09:37

xuxa menegheloficial
Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a apresentadora Xuxa Meneghel, 59, divergindo de uma fã apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL). A legenda do vídeo diz que a rainha dos baixinhos se recusou a tirar foto com a mulher, mas a assessoria da apresentadora nega.
Nas imagens, a rainha dos baixinhos aparece dentro de um carro com um cachorro conversando com a mulher. "Ué, Tucca, vem falar comigo? Tu não é Bolsominion? Não odeia quem é contra Bolsonaro?", diz Xuxa.
"Eu falei isso para alguém?", perguntou a fã. "Se alguém falou é porque estão querendo exatamente isso. Eu já vi até em grupos as pessoas falando isso. E eu falei: 'Bom, eu respeito ela, sempre respeitei, e espero que ela respeite minha decisão", disse a mulher.
Xuxa rebateu: "Mas calma. Não é uma decisão apoiar uma pessoa". Mas ela foi interrompida pela fã que disse: "Não quero nem discutir com você sobre isso."
"Uma pessoa que fica contra meu público", rebateu Xuxa. "Eu não minto. Te respeito para cacete. Tu sabe disso. Não quero discutir sobre isso", disse a fã encerrando a conversa.
Desde 2021, a apresentadora, que nunca foi de se posicionar politicamente, engrossou o coro das personalidades que defendem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e o criticam publicamente. Em março deste ano, ela afirmou que é inaceitável e inadmissível a forma como ele trata as mulheres.
"Nada, nem ninguém pode dizer que está fora de um contexto. Machista, preconceituoso, ignorante... qualquer ser humano que faz isso é qualificado assim, mas aqui no Brasil ele é mito", afirmou a apresentadora em seu perfil no Instagram.
@bolsonaronunca2o22 Xuxa se recusa, a tirar foto com bolsominion 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #forabolsonaro #bosonaronuncamais ♬ som original - Marcos Paes4873

Veja Também

BBB 22: Jessi diz que não quer voltar para a sala de aula por enquanto

'O Clone': Débora Falabella relembra como foi viver a dependente química Mel

Ivete Sangalo conta como será a final do Masked Singer

Recomendado para você

Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

