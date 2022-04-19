'O Clone': Débora Falabella relembra como foi viver a dependente química Mel

Débora Falabella relembra como foi viver a dependente química Crédito: Jardiel Carvalho (F)/Folhapress

A TV Globo divulgou uma entrevista com a atriz Débora Falabella para comemorar a reprise da novela "O Clone" no Vale A Pena Ver de Novo. Na conversa, a atriz relembrou como foi viver Mel, uma jovem que enfrentou problemas com o uso de drogas.

Ela contou que o que mais a emociona quando fala sobre a personagem foi a possibilidade de levar a discussão para dentro das casas, muitas famílias puderam conversar sobre o uso de entorpecentes vendo aquela personagem na TV.

"Até hoje as pessoas seguem falando comigo sobre esse trabalho. Claro que além de O Clone fiz uma outra novela de muito sucesso, que foi Avenida Brasil, e as pessoas se lembram muito dos trabalhos mais recentes. Mas a Mel foi uma personagem impactante para a época", disse Débora.

"Até hoje eu às vezes escuto histórias de pessoas que estavam passando por problema com dependência química e falam da Mel de uma forma muito carinhosa, dizendo que a personagem ajudou para que o diálogo fosse mais fluido em casa, com a conscientização relacionada a esse problema. Fora que a novela passou em muitos países, acho que foi uma das obras mais vendidas da Globo, então recebo mensagem do mundo inteiro onde a novela foi um sucesso."

Ela apontou que O Clone conseguiu levar a mensagem da forma mais correta possível para dentro dos lares. A novela permitiu que o debate fosse feito sem tabus, enxergando o dependente químico como um ser humano - e é isso que faz as pessoas se colocarem no lugar de quem passa por esse problema.

"O que mais me tocou foi poder falar sobre o tema da dependência química sem amarras e sem tabus, humanizando a situação de um dependente químico e da sua família. Quando o público se identifica com o personagem, se torna muito mais forte para falar sobre o assunto e procurar ajuda", contou a atriz, que defende o amor e apoio dos familiares dos dependentes químicos, durante a recuperação