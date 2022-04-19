Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Tadeu faz Jogo da Discórdia misterioso e deixa brothers confusos

Apresentador terminou programa sem explicar motivo das perguntas da dinâmica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 09:39

Apresentador Tadeu Schmidt
Apresentador Tadeu Schmidt Crédito: Globo/Reprodução
O apresentador do Big Brother Brasil 22 (Globo), Tadeu Schmidt, conduziu nesta segunda (18) um Jogo da Discórdia misterioso no reality e deixou os brothers confusos.
A dinâmica foi dividida em duas partes. Na primeira, os três emparedados -Eliezer, Gustavo e Paulo André- deveriam escolher algum outro participante assumir seus lugares no Paredão. As opções se restringiam, na verdade, a Douglas e Arthur, já que Pedro Scooby é Líder e não podia ser nomeado.
Na segunda fase do jogo, Schmidt pediu para Scooby escolher alguém para salvar da berlinda. Em seguida, pediu para Douglas e Arthur tentarem adivinhar qual será o motivo da eliminação de Eli, Gustavo e P.A., caso eles deixem o reality nesta terça (19).
Mas a dinâmica terminou sem que o apresentador explicasse o motivo das perguntas. "Então tá, gente. Fiquem bem. A gente se encontra a qualquer momento. E amanhã seremos cinco", disse Schmidt, encerrando o programa ao vivo.
A confusão se instalou na sala. "Valeu, Tadeu. E agora, como é que dorme?", perguntou Douglas, em tom de ironia. "E agora?", se surpreendeu Arthur. Gustavo supôs que Tadeu estava fazendo anotações enquanto os brothers o respondiam. Na varanda, logo depois, Scooby cogitou a possibilidade de as perguntas do Jogo da Discórdia estarem relacionadas com a próxima prova pela liderança.
Após a transmissão, o diretor do reality, Boninho, anunciou nas redes sociais uma outra medida que será tomada pela produção para embaralhar as expectativas dos participantes. "Nunca está bom quando pode piorar. A gente ouviu uma conversa do Arthur, então amanhã de manhã a gente vai falar: 'todo mundo de mala pronta'. Por quê? Só para a gente se divertir", disse.

Veja Também

Xuxa diverge de fã apoiadora do presidente Jair Bolsonaro

BBB 22: Jessi diz que não quer voltar para a sala de aula por enquanto

'O Clone': Débora Falabella relembra como foi viver a dependente química Mel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos globo bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas
Aliado de ACM Neto, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) será o relator da PEC 6x1
Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados