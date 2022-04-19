Luísa Sonza desabafa sobre 'seca' e se diz 'piranha de internet'

A cantora Luísa Sonza Crédito: Reprodução/ Instagram @luisasonza

A cantora Luísa Sonza, 23, falou sobre sua vida romântica para seus seguidores no Twitter. A artista revelou que, apesar de demonstrar ser desapegada, não leva suas relações bem assim. "Sou uma farsa, sou piranha de internet. O famoso fogo de palha", começou.

"É um 'oi' meio fofo que a pessoa dá, já imagino três filhos um golden retriever e uma casa no Alphaville. Sou uma vergonha para todos vocês. Desculpa", completou ela. Alguns tuítes antes, a cantora desabafava sobre estar na "seca".

"Meu sonho ser a piranha que vocês acham que sou, porque se vocês soubessem a seca que eu vivo, vocês iam cair duros, vocês não estão preparados para essa conversa ainda", escreveu ela, que ainda contou estar conversando com um "macho" que não inicia a conversa. "Não gosto de tomar atitude, gosto que as pessoas venham até mim", explicou ela.

Recentemente, Sonza despontou no Top 50 global do Spotify. A cantora surgiu na posição de número 49 da plataforma de streaming musical com a "sentaDONA (remix) s2". A música é um remix do hit feito com Davi Kneip, MC Frog e DJ Gabriel do Borel.

A artista já tinha atingido a posição de número 57 com o a música "Modo Turbo" anteriormente. A cantora aproveitou a marca e compartilhou a celebração com trechos do vídeo nos stories de seu Instagram. No fim de março, no Brasil, "sentaDONA (remix) s2" aparecia na segunda posição entre as músicas mais ouvidas do Spotify. Em primeiro, estava a música "Envolver", de Anitta.

Meu sonho ser a piranha q vcs acham q sou pq se vcs soubessem A SECA que eu vivo ces iam cair duro, ces n tão preparados pra essa conversa ainda — LUÍSA SONZA 🎾 (@luisasonza) April 18, 2022