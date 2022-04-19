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Drake publica foto com Taylor Swift e fãs teorizam sobre parceria

'Eles são muito moles para entender o significado do trabalho duro', escreveu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 15:42

O rapper Drake e a cantora Taylor Swift
O rapper Drake e a cantora Taylor Swift Crédito: Instagram/champagnepapi
O rapper Drake, 35, chamou atenção ao compartilhar algumas fotos em seu perfil oficial do Instagram. Dentre os registros, que contém fotos dele mesmo e de seu filho, Adonis Graham, ele aparece abraçado à cantora Taylor Swift, 32.
"Eles são muito moles para entender o significado do trabalho duro", escreveu o cantor na legenda, sem dar mais detalhes sobre a seleção das fotos. Nos comentários da publicação, fãs do artista começaram a fazer teorias e torcer por uma possível parceria entre os dois.
"Drake e Taylor, a parceria está chegando, não consigo, isso vai ser enorme", escreveu um. "A colaboração de Drake x Taylor realmente está chegando", disse outro. "O mundo precisa rapidamente de uma música de Drake e Taylor neste momento", completou um terceiro.
Muitos fãs também teorizaram que o rapper pode ser uma das vozes convidadas para a regravação do álbum "1989" (2014) da cantora. "Ele postou como a 5ª foto e '1989' é seu 5º álbum, e ela tem um corte de cabelo da era de 1989!", notou um fã. Até o momento, os artistas ainda não se pronunciaram sobre a desejada parceria.
A cantora passou a gravar novamente o álbum no ano de 2020, após o empresário e investidor Scooter Braun comprar o Big Machine Label Group através de sua companhia Ithaca Holdings em um acordo de 300 milhões de dólares, obtendo assim a propriedade majoritária das gravações originais de Swift.

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