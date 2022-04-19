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Kardashians comparecem a seleção de júri em processo contra Blac Chyna

Rob Kardashian, ex da maquiadora, não esteve presente na corte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 13:21

Kim Kardashian paga voo para time feminino afegão ao Reino Unido
Kim Kardashian  Crédito: Reuters/Folhapress
Parte da família Kardashian-Jenner esteve presente em corte para a seleção do júri do processo contra a ex-cunhada Blac Chyna, 33. Segundo a revista People, Kim, Khloé, Kylie e Kris Jenner estiveram no local nesta segunda (19), porém Rob Kardashian, 35, ex de Chyna, estava ausente.
Ainda segundo o site Page Six, as irmãs demonstraram certo incômodo após uma menção à sex tape protagonizada por Kim durante a sessão do julgamento. A menção teria ocorrido enquanto os advogados das Kardashian-Jenner questionavam alguns dos membros potenciais do júri, visando fatores que impossibilitem suas presenças no processo.
Um homem afirmou que nunca tinha visto algum episódio do reality show da família ou algo com a presença das irmãs, além do vídeo íntimo antigo de Kim. A socialite gravou o registro no início dos anos 2000, enquanto vivia um relacionamento com o rapper Ray J. "Eu vi a sex tape da Kardashian e acho que não consigo ser imparcial nesse caso", teria dito o potencial jurado.
A batalha judicial de Chyna, que se chama Angela White, com a família Kardashian teve início em 2017, após a separação de Rob. A maquiadora, que é mãe de Dream, 5, fruto do relacionamento com Rob, alegou que as modelos foram responsáveis pelo cancelamento do spin-off de Keeping Up With Kardashians, Rob and Chyna.
Pouco antes da decisão sobre o programa ser anunciada, Rob chegou a vazar fotos íntimas de Chyna nas redes sociais. Desde então, ela acusou o incidente como "pornografia de vingança", e pontuou que a influência da família de Rob no E!, levou ao fim abrupto do programa.

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