Johnny Depp afirma que 'nunca bateu em nenhuma mulher na vida'

Johnny Depp afirma que 'nunca bateu em nenhuma mulher' Crédito: Reuters/Folhapress

O ator Johnny Depp, 58, conhecido por seu trabalho na franquia "Piratas do Caribe", afirmou em depoimento em um tribunal da Virgínia, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (19), que seu objetivo é buscar a verdade no processo de difamação que move contra sua ex-mulher Amber Heard, 35.

Depp está processando Heard em US$ 50 milhões (cerca de R$ 233 milhões) por causa de um editorial do Washington Post de 2018 no qual ela escreveu sobre sua experiência com abuso doméstico. Ele acusa a ex-mulher de arruinar sua carreira com falsas acusações de violência durante o relacionamento.

Durante o depoimento, o ator falou sobre o "choque completo" das alegações de abuso doméstico feitas contra ele por Heard. Ele reconheceu que teve discussões durante o relacionamento com a ex-mulher, mas diz que as acusações feitas por ela "não se basearam em nenhuma espécie de verdade".

"Eu mesmo nunca cheguei ao ponto de bater na Sra. Heard de forma alguma, nem nunca bati em qualquer mulher na minha vida", disse ele sob juramento.

Depp acrescentou ainda sobre as alegações de abuso de Heard: "como eu sabia que não havia verdade nisso, senti que era minha responsabilidade me defender não apenas por mim, mas também por meus filhos, que na época tinham 14 e 16 anos", disse o ator, que é pai de Lily-Rose, 22, e Jack, 20.

O ator afirmou que espera "limpar o registro" das alegações feitas contra ele por sua ex-mulher, após seis anos de tentativas. Ele declarou que o "matou" ter sua reputação manchada e ter pessoas em sua vida pensando que ele era uma fraude e que mentiu.

Deep disse que ele, seus filhos e as pessoas que acreditaram nele todos esses anos não mereciam isso. O ator falou também que não queria que nenhuma dessas pessoas acreditasse que ele fez algo errado ou mentiu e que se orgulha da honestidade. "A verdade é a única coisa que me interessa", acrescentou.

Depp e Amber se conheceram no set de "The Rum Diary" em 2009, se casaram em 2015 e se envolveram em uma separação contenciosa por meses, com acusações de mau comportamento feitas por ambos os lados.