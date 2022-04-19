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Isis Valverde é barrada em restaurante nos EUA por usar jeans rasgado

A atriz se revoltou e mostrou todo o seu descontentamento nas redes sociais após ser barrada de entrar em um restaurante de um hotel de Los Angeles, nos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 17:54

Isis Valverde
Isis Valverde um boné, uma jaqueta de couro e uma calça jeans mais larga Crédito: Reprodução @Isisvalverde
A atriz Isis Valverde, 35, se revoltou e mostrou todo o seu descontentamento nas redes sociais após ser barrada de entrar em um restaurante de um hotel de Los Angeles, nos Estados Unidos. O motivo: a roupa que estava usando.
A atriz contou (e mostrou) nos Stories de seu Instagram que chegou de viagem com algumas amigas morrendo de fome para acompanhar os shows do Coachella, na Califórnia, e quis ir se alimentar. Ela usava um boné, uma jaqueta de couro e uma calça jeans mais larga e com alguns rasgos.
Porém, conta ter sido impedida de entrar. "Cheguei no restaurante, eu e minhas amigas, o cara olhou nossa roupa e falou que a gente não podia entrar, porque estava de jeans largo e que meu jeans estava rasgado. Barrou a gente no restaurante. Ele queria jeans 'tight' (apertado)", começou ela.
Ela disse que recebeu a chamada com grosseria por parte do funcionário e criticou o hotel. "Acho que porque estava com boné, esse estilo. Não estava de salto alto, calça apertada ou vestido de gala, o cara não deixou a gente entrar. Foi horrível, me senti péssima", disse.
Segundo ela, pode ter sido machismo por parte do homem. "Por causa de um jeans. Ele queria que eu usasse jeans apertado porque sou mulher, não posso usar jeans largo. Estou chocada. Não acreditei. O cara foi super grosseiro julgando a gente", encerrou.

TÉRMINO

Recentemente, Isis terminou seu casamento de três anos com André Resende. "A relação termina agora deixando como fruto a amizade e o respeito, além de um filho lindo e amoroso", disse a assessoria dela, se referindo ao filho do casal, Rael, 3.
"Ao longo da história dos dois, sempre puderam contar com o respeito da mídia em relação aos limites que separam a vida pública e privada. Portanto nesse momento, eles gostariam de continuar contando com essa compreensão, especialmente por se tratar de um momento delicado e de ter uma criança envolvida", completou o comunicado da atriz.
O anúncio de término chega apenas uma semana de um post do empresário se declarando para Isis. Na publicação pelo aniversário dela, ele chega a afirmar que ela é o amor de sua vida. "Parabéns, amor da minha vida. Deus te abençoe e ilumine, muito amor e saúde! Saudade está grande", afirmou Resende em sua página no Instagram.

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