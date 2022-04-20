Eli, Douglas e Scooby estão no Paredão no BBB 22

Douglas, Eli e Pedro Scooby estão no Paredão do BBB 22 Crédito: Reprodução/Instagram

Douglas, Eliezer e Pedro Scooby formaram o novo Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo). DG acabou na berlinda porque não completou a prova pela liderança, Eliezer foi indicado pelo Líder Paulo André e Pedro Scooby recebeu o maior número de votos no confessionário.

Paulo André virou Líder após uma prova de habilidade, mais cedo nesta terça (19). Com isso, ele garantiu seu lugar entre os quatro finalistas do reality.

Na dinâmica pela liderança, os brothers precisavam primeiro achar um saco com bolinhas no meio de uma grande piscina de bolinhas. Se achassem, deveriam correr até uma pista íngreme, onde tinham que fazer as bolinhas se encaixarem em caçapas. Douglas foi o último a terminar a prova e foi direto para o Paredão. Para o grupo VIP, P.A. chamou Arthur Aguiar.

Ainda nesta terça, Gustavo foi o escolhido pelo público para deixar a casa do BBB 22, com 81,53% dos votos. O curitibano disputava o Paredão contra Eliezer e Paulo André, que receberam 16,08% e 2,39% dos votos, respectivamente.