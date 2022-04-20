Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Eli, Douglas e Scooby estão no Paredão no BBB 22

Paulo André ganhou Prova do Líder desta terça (19)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 10:15

Douglas, Eli e Pedro Scooby estão no Paredão do BBB 22
Douglas, Eli e Pedro Scooby estão no Paredão do BBB 22 Crédito: Reprodução/Instagram
Douglas, Eliezer e Pedro Scooby formaram o novo Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo). DG acabou na berlinda porque não completou a prova pela liderança, Eliezer foi indicado pelo Líder Paulo André e Pedro Scooby recebeu o maior número de votos no confessionário.
Paulo André virou Líder após uma prova de habilidade, mais cedo nesta terça (19). Com isso, ele garantiu seu lugar entre os quatro finalistas do reality.
Na dinâmica pela liderança, os brothers precisavam primeiro achar um saco com bolinhas no meio de uma grande piscina de bolinhas. Se achassem, deveriam correr até uma pista íngreme, onde tinham que fazer as bolinhas se encaixarem em caçapas. Douglas foi o último a terminar a prova e foi direto para o Paredão. Para o grupo VIP, P.A. chamou Arthur Aguiar.
Ainda nesta terça, Gustavo foi o escolhido pelo público para deixar a casa do BBB 22, com 81,53% dos votos. O curitibano disputava o Paredão contra Eliezer e Paulo André, que receberam 16,08% e 2,39% dos votos, respectivamente.
Durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt criticou a estratégia dos brothers do Quarto Grunge nos Paredões da reta final do programa. Como só restam eles e Eli na casa, o grupo decidiu se revezar na berlinda, escolhendo sempre quem foi emparedado há mais tempo.

Veja Também

Paulo André vira Líder e garante lugar no top 4 da edição do "BBB 22"

Silva e viúvo de Paulo Gustavo estão se conhecendo melhor, diz jornal

KLB anuncia retorno em turnê especial com passagem pelo ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados