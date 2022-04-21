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Música

Tocou, Pocou traz novidades no gospel, rap, reggae e eletrônico capixaba

Nesta semana, o quadro traz os lançamentos musicais do grupo Ministério Sintonia, JAHZZ, MC Fredone e Wota; confira e atualize sua playlist
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 08:00

O "Tocou, Pocou" chega em sua versão mais eclética nesta semana. Do rap ao gospel, a lista traz os lançamentos do grupo Ministério Sintonia, JAHZZ e MC Fredone, o DJ Wota está com lançamento internacional. 

"CALVÁRIO" - MINISTÉRIO SINTONIA FEAT. MARI ROCHA

O novo trabalho do grupo Ministério Sintonia, com participação da cantora Mari Rocha, já está disponível em todas as plataformas digitais. Segundo o grupo, "Calvário" é a essência do amor de Deus em forma de música. “Por ocasião da Páscoa e não somente neste tempo, devemos sempre voltar nossos olhos e nos lembrar que Jesus se entregou na cruz por amor a uma raça caída e degenerada. No calvário, foi determinada nossa vitória sobre o pecado através do sangue derramado de Cristo”, explica o grupo nas redes sociais.

"BÁLSAMO" - JAHZZ FEAT. TAMY

O movimento coletivo JAHZZ segue com sua série de lançamentos e revela parceria com a cantora Tamy, capixaba radicada no Uruguai. A nova música do projeto se chama “Bálsamo”, composta por Jean Kuperman. O single é arranjado com o clima praiano do reggae, ficando ainda mais doce através da voz de Tamy e das melodias de acordeon e guitarra. Este é o segundo lançamento do projeto, idealizado pelo percussionista e compositor Jahfa e pelo multi-instrumentista capixaba Gabriel Ruy.
"Teve um dia que eu e o Jean fomos de carro do Rio para Vitória. E ele foi o caminho todo tocando violão. Ele me mostrou a música e, logo quando chegamos, eu peguei o violão e comecei a fazer um reggae com ela. O Jean ‘pirou’ e a música tomou esta dimensão agora ao lado do Gabriel”, conta o carioca Jahfa sobre ‘Bálsamo’”.

"EU SÓ ATENDO A MINHA MÃE"  - MC FREDONE

Trazendo para o mundo seu primeiro trabalho solo, o rapper MC Fredone, do grupo Conteúdo Paralelo, lança “Só Atendo Minha Mãe" e "Cielo”. Ambos singles do artista mergulham em suas histórias pessoais, resgatando situações, conflitos e as perturbações mentais, que por vezes abalam o músico. Fredone se conectou com rap através do skate, da pichação e do graffiti. Em 2004, o capixaba de Serra Dourada, na Serra, deu seus primeiros passos no mundo das rimas.

"LET GO" - WOTA

A música eletrônica também chega com tudo no “Tocou, Pocou” desta semana. O capixaba Wota se junta com o catarinense Ëlly C na música “Let Go”. Com um toque internacional, o trabalho foi lançado pela gravadora Megao Music Label, de Illinois, nos Estados Unidos. O videoclipe do DJ, que também lançou “Day” em janeiro deste ano, já está disponível nas plataformas digitais. O vídeo traz uma bela corrida de carros de luxo da marca italiana Lamborghini. Confere só.

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