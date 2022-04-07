"Tocou, Pocou": Érika Nasser, Izar e as novidades do trap capixaba

O som capixaba segue evoluindo. Seja na MPB ou no trap, as produções locais estão tomando conta do cenário musical em diversas playlists por todo Brasil. Conhecer o que há de novo e diferente faz com que a cultura do espaço onde vivemos fique ainda mais rica e valorizada. Assim, o "Tocou, Pocou" desta semana renuiu algumas das novidades da cena do Espírito Santo. Confira abaixo:

Érika Nasser - "Folioscópio"

A cantora e compositora Érika Nasser é um fenômeno. Com mais de 30 mil inscritos em seu canal, a artista soma mais de um milhão de visualizações. Seu mais novo lançamento se chama "Folioscópio", primeiro EP autoral da carreira. Com 6 faixas, a capixaba espera que o público conheça mais a fundo suas composições. O projeto já está disponível em todas as plataformas digitais.

“As músicas são marcadas por infinitas camadas e metáforas que contornam as minhas relações interpessoais. Existem muitas palavras que se repetem propositalmente ao longo da obra, introduzindo sutis alterações de sentido e movimento”, revelou Érika.

Hazard - "No Corre"

O novo trabalho do rapper Hazard com participação do artista Favoretti chegou com tudo na cena capixaba. “No Corre”, que conta com produção de Batata Beats e Ohvrv, remete as conquistas da vida na letra e nas imagens do videoclipe. O projeto é mais uma aposta do cantor da Serra para o trap local e nacional.

"A inspiração principal foi meu primo João, que acabou sendo vítima de um homicídio. Chamei Favoretti pra fazer uma participação e ele entrou na vibe. A ideia principal do som é de que não devemos desistir dos nossos sonhos, metas e objetivos", destaca Hazard.

Izar - "Fake"

O artista Izar também está com novidades. A canção “Fake”, lançada no dia 25 de março, é a segunda música do disco “Fantástica Realidade''. Como exposto, o nome já revela o tom da música. “Qual a tela que você usou e qual recorte pretende espalhar? As palavras que você gostou nem sempre trazem a verdade, é só pensar”, diz a letra. O projeto do capixaba conta com sete lançamentos, sendo um por mês até setembro.

“O interessante deste projeto é não precisar abdicar de uma produção musical cuidadosa para lançar freneticamente no ambiente virtual. E nem tampouco ignorar as mudanças e características atuais do mercado da música”, conta Izar.

SlimerWR - "Volta por Cima"