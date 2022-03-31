Tocou, Pocou: de Renan a Aurora Gordon, os lançamentos da música capixaba

Toda semana o “Tocou, Pocou” traz os lançamentos do mundo da música capixaba. Nesta quinta-feira (31), vamos conhecer o novo single do cantor Renan, o projeto do grupo Aurora Gordon, música e clipe de Pedro Seschini e o álbum cativante da artista Ana Müller. Confira abaixo.

"Savana" - Renan Burlamaqui

De autoria do próprio artista, “Savana” chega às plataformas de streaming marcada pelas batidas do trap e uma energia agitada, dotada de muito groove e um tom selvagem. No single, Renan trabalhou com o produtor Batata Beats em cima de uma batida do beatmaker Prod Palaze.

“Será minha segunda faixa lançada. Fiz questão de traduzir a vibe em linhas que criam uma metáfora sobre um leão ‘rei das selvas’. Nela, conto uma história de evolução em tom irônico por meio de melodias criativas cercadas de melismas envolventes”, conta Renan.

"Via Aérea" - Aurora Gordon

Foi por meio do conceito das ondas de transmissão de sinal aberto que o Aurora Gordon, projeto que visa dar visibilidade ao legado d’Os Mamíferos e a contracultura do Espírito Santo nas décadas de 60 e 70, idealizou seu novo trabalho. O projeto “Via Aérea”, dá uma nova roupagem às músicas do grupo homenageado ao longo de 12 faixas.

O disco foi gravado ao vivo e transmitido por canais de TVs públicos de diversos estados do país. Com uma formação mutável, o projeto acontece de forma sazonal e busca trazer a participação de novos nomes da cena musical capixaba em cada um de seus trabalhos. Neste último, participaram André Prando, Juliano Gauche, Lera, Gabriela Brown e Rabujah.

"Contando Malote" - Seschini

O “Tocou, Pocou” também traz uma novidade "internacional". A música “Contando Malote” do rapper capixaba Pedro Seschini faz sua estreia aqui no “HZ”. Morando em Londres desde 2018, o jovem de 19 anos aposta no rap para chegar ao sucesso.

"Eu sempre estive envolvido no meio artístico. Comecei criança fazendo fotos para marcas de vestuário infantil. Sempre gostei muito de música e, por conta das influências ao meu redor, eu me interessei pelo rap e depois meus amigos (músicos) me incentivaram a começar fazer música também”, conta. Pedro adianta que novos trabalhos estão à caminho e que é bom guardar o nome dele.

"Ternura" - Ana Müller

Ana Müller é uma cantora e compositora nascida em Ibatiba, região do Caparaó capixaba. Sua atuação na cena musical independente permanece constante desde 2015, sempre trazendo novidades para o som do Espírito Santo. “Ternura”, seu novo álbum, revela um lado mais íntimo da cantora.