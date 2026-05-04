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Da sala de aula para o mar

Professora capixaba busca apoio para disputar Mundial de Canoa Havaiana em Singapura

Referência no esporte e na educação, Karla Capucho garantiu vaga para o maior torneio da modalidade e agora corre contra o tempo para viabilizar a viagem

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 17:12

Camila Müller

Camila Müller

Publicado em 

04 mai 2026 às 17:12
Professora Karlinha
Professora Karlinha Reprodução / Instagram

A trajetória da professora Karla Capucho é a prova de que a disciplina da sala de aula e a força do mar formam uma combinação poderosa. Aos 60 anos, "Karlinha", como é carinhosamente chamada na comunidade do Va’a (canoa havaiana), prepara-se para o maior desafio de sua carreira esportiva: representar o Brasil e o Espírito Santo no IVF Va’a World Sprint Championship, o Mundial da categoria, que acontece em agosto, em Singapura.


Professora da rede pública desde 1983, Karla hoje equilibra o ensino fundamental no município da Serra com uma rotina de atleta de alto rendimento. A vaga para Singapura veio após um desempenho brilhante no Campeonato Brasileiro de Sprint, em Brasília, onde sua equipe carimbou o passaporte para o Sudeste Asiático.


Desafio fora d'água


Se no mar a técnica está afiada, fora dele a luta é financeira. Os custos de passagens, hospedagem e logística para o outro lado do mundo são altos. Por isso, a atleta lançou uma campanha de arrecadação online (vaquinha) para tornar o sonho possível.


"É a realização de um sonho e a oportunidade de dar visibilidade às mulheres que equilibram a vida pessoal e profissional com o amor pelo esporte", afirma Karla. Ela, ainda, completou que quer mostrar como a força do coletivo tem potência.


Professora Karlinha
Professora Karlinha Reprodução / Instagram

Paixão tardia com sucesso imediato


A relação de Karla com a canoa havaiana começou apenas em 2014, aos 48 anos, após um convite despretensioso de uma amiga. O que era para ser apenas uma aula experimental virou estilo de vida. Em pouco mais de uma década, ela acumulou títulos estaduais e nacionais, chegando a disputar o Mundial de Londres em 2022.


Hoje, ela é vista como uma inspiração para novos atletas. Sob a orientação da treinadora Thassia Marques, Karla mantém uma rotina que inclui musculação e corrida, provando que o alto rendimento não tem idade.

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