Professora capixaba busca apoio para disputar Mundial de Canoa Havaiana em Singapura

A trajetória da professora Karla Capucho é a prova de que a disciplina da sala de aula e a força do mar formam uma combinação poderosa. Aos 60 anos, "Karlinha", como é carinhosamente chamada na comunidade do Va’a (canoa havaiana), prepara-se para o maior desafio de sua carreira esportiva: representar o Brasil e o Espírito Santo no IVF Va’a World Sprint Championship, o Mundial da categoria, que acontece em agosto, em Singapura.





Professora da rede pública desde 1983, Karla hoje equilibra o ensino fundamental no município da Serra com uma rotina de atleta de alto rendimento. A vaga para Singapura veio após um desempenho brilhante no Campeonato Brasileiro de Sprint, em Brasília, onde sua equipe carimbou o passaporte para o Sudeste Asiático.



